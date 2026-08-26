Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою та представниками Генерального штабу визначили подальший порядок дій на фронті.

Про це глава держави повідомив у середу, 26 серпня.

Зеленський провів нараду з військовим командуванням

– Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький, – зазначив Зеленський.

Президент зустрівся із командирами на Запорізькому напрямку. Він заявив, що військові отримають більше необхідних засобів, які стосуються наземних роботизованих комплексів.

Зараз дивляться

– Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків, – додав Зеленський.

Глава держави повідомив, що разом із міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ погодив кадрові рішення.

Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ ЗСУ Олега Апостола та вручив Андрію Білецькому орден Золота Зірка.

Нагадаємо, 26 серпня Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим зустрілися з військовослужбовцями 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку.

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