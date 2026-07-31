Вечером 31 июля в центре Киева состоялся масштабный протестный марш за диалог и реформы в оборонном секторе.

Об этом сообщают Интерфакс-Украина и 24 канал.

Что требовали протестующие

По предварительным подсчетам, к киевскому шествию 31 июля присоединились около 6 тыс. человек. Одним из ключевых требований участников стало назначение Михаила Федорова министром обороны.

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Колонна стартовала от парка имени Тараса Шевченко и прошла до площади Ивана Франко, где протестующие продолжили митинг.

Участники акции держали плакаты с надписями: “Верните Федорова”, “Федоров – МО”, “Украина достойна перемен”, “Власть – это народ”, “Каков план войны?” и другими лозунгами.

Среди основных требований протестующих:

назначить Михаила Федорова министром обороны;

обеспечить открытый диалог власти с обществом по поводу реформ в оборонном секторе;

представить четкое видение дальнейших изменений в сфере обороны и управления;

созвать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения кадрового вопроса.

Во время акции, в 20:06, в Киеве объявили воздушную тревогу. Организаторы через громкоговорители сообщили, что все желающие могут пройти в ближайшие укрытия, однако митинг после этого продолжился.

Акции прошли в разных городах Украины

По информации организаторов, аналогичные акции состоялись как минимум в девяти городах Украины, в частности во Львове, Днепре, Одессе, Луцке, Ровно, Полтаве, Виннице, Хмельницком и Черновцах.

Инициатором протестного шествия выступил ветеран Дмитрий Козятинский. По его словам, участники акции ожидают от власти политического диалога и продолжения реформ в оборонной сфере, а назначение Михаила Федорова рассматривают как один из ключевых шагов для их реализации.

Накануне Козятинский также заявил, что компромиссным вариантом может стать назначение Федорова министром обороны на один год с последующей оценкой результатов его работы.

Реакция Федорова на марш в Киеве

Позже Михаил Федоров, комментируя, по всей видимости, марш в Киеве и акции протеста в других городах Украины в поддержку его возвращения на пост министра обороны Украины, опубликовал в соцсетях пост с обещанием.

На скриншоте изображен текст из переписки о том, что подобное доверие нельзя предать.

– Не предам. Спасибо, – написал Федоров.

Напомним, акции в поддержку назначения Михаила Федорова министром обороны продолжаются с середины июля после кадровых перестановок в правительстве. В настоящее время обязанности главы Министерства обороны исполняет Евгений Хмара.

Ранее бывший министр обороны Михаил Федоров отказался от должности вице-премьер-министра по военным инновациям из-за ее “декоративности”.

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