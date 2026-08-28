Поезда по всей территории Украины сутки задерживаются из-за непрерывных атак России в Киевской области.

Об этом сообщает компания Укрзализныця.

Опоздание поездов Укрзализныци 28 августа

В Украине продолжается ликвидация последствий длительных воздушных тревог и вражеских обстрелов в Киевской области. По информации Укрзализныци, отставание рейсов от графика постепенно уменьшается, однако задержки по всей стране будут ощущаться еще не менее суток.

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Все поезда дальнего сообщения продолжают курсировать по своим маршрутам.

На отдельных рейсах пассажиров довозят до конечных точек с пересадками. Это позволит ускорить оборот локомотивов и вагонов, чтобы быстрее стабилизировать расписание.

Существенные отклонения от графика будут наблюдаться при курсировании из Киева, Львова, Днепра, Харькова и Перемышля.

До утра субботы, 29 августа, платные залы ожидания доступны бесплатно. Пассажиры могут зарядить гаджеты, согреться и выпить чай. При объявлении воздушной тревоги необходимо пройти до укрытия, где железнодорожники предоставят актуальную информацию о рейсе.

Для пассажиров рейсов, которые задерживаются более пяти часов, Укрзализныця совместно с World Central Kitchen организовала выдачу перекусов.

Актуальные данные о задержках рейсов обновляются на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua и отправляются в уведомлениях в официальном приложении перевозчика. Пассажиров призывают внимательно следить за обновлениями в течение дня.

Какие поезда Укрзализныци задерживаются

По данным Укрзализныци, около 85 поездов по всей стране задерживаются из-за затяжных воздушных тревог и российских атак в Киевской области. Задержки составляют от 15 минут до 12 часов.

Среди них следующие поезда:

№70/129/131 Полтава-Юг. → Мукачево: задержка +12:36 (прогноз прибытия 00:46);

№70/129/131 Кременчуг-Пасс. → Пшемысль Главный: задержка +12:36 (прогноз прибытия 00:30);

№70/129/131 Кременчуг-Пасс. → Мукачево: задержка +12:36 (прогноз прибытия 00:46);

№43/44 Днепр-Главный → Ивано-Франковск: задержка +11:34 (прогноз прибытия 20:32);

№160/267 Ивано-Франковск → Киев-Пас.: задержка +10:34 (прогноз прибытия 17:50);

№15/143 Сумы → Рахов: задержка +10:13 (прогноз прибытия 20:54);

№13/14 Киев-Пасс. → Солотвино-1: задержка +9:56 (прогноз прибытия 20:46);

№7/8 Харьков-Пасс. → Одесса-Главная: задержка +8:39 (прогноз прибытия 15:21);

№51/52 Пшемысль Главный → Киев-Пас.: задержка +8:16 (прогноз прибытия 17:18);

№763/764 Одесса-Главная → Киев-Пасс.: задержка +7:56 (прогноз прибытия 16:01);

№93/94 Хелм → Харьков-Пасс.: задержка +7:51 (прогноз прибытия 20:19);

№147/148 Житомир → Одесса-Главная: задержка +7:51 (прогноз прибытия 16:18);

№93/94 Харьков-Пасс. → Хелм: задержка +7:36 (прогноз прибытия 18:23);

№15/143 Харьков-Пасс. → Черновцы: задержка +7:22 (прогноз прибытия 16:31);

№121/122 Киев-Пасс. → Николаев Пас.: задержка +6:42 (прогноз прибытия 12:50);

№81/82 Киев-Пасс. → Ужгород: задержка +6:36 (прогноз прибытия 19:02);

№45/46 Харьков-Пасс. → Ужгород: задержка +6:27 (прогноз прибытия 13:18);

№715/716 Пшемысль Главный → Киев-Пас.: задержка +6:09 (прогноз прибытия 16:09);

№113/114 Харьков-Пасс. → Ужгород: задержка +5:56 (прогноз прибытия 12:47);

№95/96 Киев-Пасс. → Рахов: задержка +5:56 (прогноз прибытия 15:54);

№29/30 Киев-Пасс. → Ужгород: задержка +5:53 (прогноз прибытия 13:43).

27 августа сообщалось, что произошло существенное смещение в графиках движения поездов Укрзализныци из-за атак реактивных дронов и угрозы баллистики, после чего все платные залы ожидания на вокзалах сделали бесплатными.

Почти непрерывные атаки на Киевскую область продолжаются уже вторые сутки. Российские войска используют реактивные беспилотники малыми группами, чтобы парализовать работу в Киеве и области.

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