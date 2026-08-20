Новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара звільнений з військової служби. Це відбулося на підставі підпункту “е” пункту 3 частини п’ятої статті 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Звільнення Хмари з військової служби

Як повідомили в Міністерстві оборони України, спекуляційні заяви про нібито звільнення Хмари через військово-лікарську комісію (ВЛК) не відповідають дійсності.

– Євгеній Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Закон України Про національну безпеку України вимагає, щоб цю посаду обіймала виключно цивільна особа, – йдеться у заяві.

За даними Міноборони, норма, за якою звільнили Хмару, стосується саме генералів і адміралів. Якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні, то закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби, стверджують в МО.

Зараз дивляться

У Міноборони розповіли, що Хмара пройшов ВЛК за вимогливою графою для спецпідрозділу Служби безпеки України та повністю придатний до військової служби. Тому там наголошують, що спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК є брехнею.

19 серпня під час виступу в залі Верховної Ради Євген Хмара заявив, що є цивільною особою, бо звільнений із військової служби відповідно до законодавства.

Джерело : Укринформ

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