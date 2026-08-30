Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина, по его мнению, в настоящее время находится в самом сильном положении за все время войны с Россией и имеет преимущество над противником.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Что Стубб заявил о преимуществе Украины в войне с Россией

Стубб назвал три сферы, в которых считает нынешние позиции Украины более сильными.

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– Сегодня Украина находится в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо ранее в ходе этой войны: в военном, политическом и финансовом плане, – заявил Стубб.

По его мнению, Украина в конечном итоге выиграет войну. В то же время президент Финляндии пояснил, что считает победой сохранение независимости и суверенитета государства.

Стубб также призвал европейские страны рассматривать поддержку Украины как инвестицию в собственную безопасность.

– Мы, как в Германии, так и в Финляндии, должны осознать, что Украина является лучшей гарантией нашей безопасности в отношении России. Если Украина проиграет, проиграем и мы, – заявил он.

Отдельно президент Финляндии выразил сомнение в том, что Россия решится применить ядерное оружие против Украины.

Он рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел Китая этим летом поднимал вопрос о возможном российском ядерном ударе.

По словам Стубба, китайский министр заверил его, что Пекин не допустит такого развития событий. Президент Финляндии считает позицию Китая достаточно эффективным фактором сдерживания России от применения ядерного оружия.

Напомним, ISW отмечает, что российские войска накапливают личный состав и технику на одном из направлений в Украине.

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