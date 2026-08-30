Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна, на його думку, наразі перебуває у найсильнішому положенні за весь час війни з Росією та має перевагу над противником.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Що Стубб заявив про перевагу України у війні з Росією

Стубб назвав три сфери, в яких вважає нинішні позиції України сильнішими.

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– Сьогодні Україна перебуває в сильнішому та кращому положенні, ніж будь-коли раніше під час цієї війни: у військовому, політичному та фінансовому плані, – заявив Стубб.

На його думку, Україна зрештою виграє війну. Водночас президент Фінляндії пояснив, що вважає перемогою збереження незалежності та суверенітету держави.

Стубб також закликав європейські країни розглядати підтримку України як інвестицію у власну безпеку.

– Ми, як у Німеччині, так і у Фінляндії, маємо усвідомити, що Україна є найкращою гарантією нашої безпеки щодо Росії. Якщо Україна програє, програємо й ми, – заявив він.

Окремо президент Фінляндії висловив сумнів у тому, що Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Він розповів, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю цього літа порушував питання можливого російського ядерного удару.

За словами Стубба, китайський міністр запевнив його, що Пекін не допустить такого розвитку подій. Президент Фінляндії вважає позицію Китаю достатньо ефективним фактором стримування Росії від застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, ISW зазначає, що російські війська накопичують особовий склад і техніку на одному з напрямків в Україні.

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