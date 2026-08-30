В результате российского удара и последующего взрыва в селе Мила Киевской области погибли 38 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Детонация в Миле Киевской области: что известно

По словам Зеленского, работы по ликвидации последствий российского удара в селе Мила идут без перерыва. Большинство пожаров спасателям уже удалось потушить.

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Work is continuing nonstop in the village of Myla in the Kyiv region to address the aftermath of the Russian strike. First responders have managed to extinguish most of the fires. Explosive ordnance disposal units of the State Emergency Service are also working at the site around… pic.twitter.com/nI0w7Riveu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2026

На месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС. Они обследуют территорию, находят и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Президент отметил, что территория сильно загрязнена, поэтому работы будут продолжаться столько, сколько понадобится.

На данный момент подтверждена гибель 38 человек в результате удара и последующей детонации. Еще 20 человек пострадали, среди них двое детей.

Четверо считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются.

Атака на склад боеприпасов в селе Мила в Киевской области: что известно

Вечером 28 августа Россия атаковала Киевскую область. Около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района зафиксировали падение или попадание беспилотника, тип которого сейчас устанавливают.

После этого на предприятии вспыхнул масштабный пожар и началась детонация. Из-за опасности из района происшествия эвакуировали более 200 человек, среди которых были дети.

Огонь с территории предприятия распространился на частную застройку. Был уничтожен один частный жилой дом, еще семь домов повреждены.

Также пострадали пожарная машина и пансионат для пожилых людей.

Из-за пожара и взрывов временно перекрыли движение на участке трассы М-06 Киев–Чоп с 15-го до 32-го километра.

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности.

Следствие, в частности, проверяет законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и действия ответственных чиновников.

Правоохранители должны установить, могли ли возможные нарушения на предприятии усугубить последствия российского удара и последующей детонации.

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