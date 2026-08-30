В результате российского удара и последующего взрыва в селе Мила Киевской области погибли 38 человек.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Детонация в Миле Киевской области: что известно

По словам Зеленского, работы по ликвидации последствий российского удара в селе Мила идут без перерыва. Большинство пожаров спасателям уже удалось потушить.

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На месте круглосуточно работают пиротехнические подразделения ГСЧС. Они обследуют территорию, находят и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Президент отметил, что территория сильно загрязнена, поэтому работы будут продолжаться столько, сколько понадобится.

На данный момент подтверждена гибель 38 человек в результате удара и последующей детонации. Еще 20 человек пострадали, среди них двое детей.

Четверо считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются.

Атака на склад боеприпасов в селе Мила в Киевской области: что известно

Вечером 28 августа Россия атаковала Киевскую область. Около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района зафиксировали падение или попадание беспилотника, тип которого сейчас устанавливают.

После этого на предприятии вспыхнул масштабный пожар и началась детонация. Из-за опасности из района происшествия эвакуировали более 200 человек, среди которых были дети.

Огонь с территории предприятия распространился на частную застройку. Был уничтожен один частный жилой дом, еще семь домов повреждены.

Также пострадали пожарная машина и пансионат для пожилых людей.

Из-за пожара и взрывов временно перекрыли движение на участке трассы М-06 Киев–Чоп с 15-го до 32-го километра.

Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по фактам ведения агрессивной войны и возможной служебной халатности.

Следствие, в частности, проверяет законность размещения и хранения на предприятии взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и действия ответственных чиновников.

Правоохранители должны установить, могли ли возможные нарушения на предприятии усугубить последствия российского удара и последующей детонации.

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