Протягом минулої доби та в ніч проти 31 серпня Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію та командно-штабну машину зі складу ЗРК С-400 Тріумф у Брянській області РФ, а також вузол зв’язку, пункт управління БпЛА та склади окупантів.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки по військових об’єктах РФ 31 серпня: що відомо

У Деснянському Брянської області РФ українські військові завдали удару по радіолокаційній станції противника.

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Ще однією ціллю стала командно-штабна машина зі складу російського зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф. Її уразили поблизу Плоскобукреївки Брянської області.

Також Сили оборони атакували вузол зв’язку російського підрозділу у Зімовному Бєлгородської області та пункт управління безпілотниками противника в районі Гуляйполя Запорізької області.

Удари завдали й по складах матеріально-технічних засобів російських підрозділів у Кир-Байларі в тимчасово окупованому Криму, Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.

Ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 серпня Сили оборони України також уразили Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Тієї ж ночі Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Міллерово Ростовської області. На об’єкті зафіксували пожежу.

Крім того, було уражено військовий аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ, де після удару також виникла пожежа. Ступінь завданих об’єктам збитків уточнювався.

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