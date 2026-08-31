СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру двом російським командирам, яких слідство вважає причетними до ракетних ударів по дитячій лікарні Охматдит у Києві та готелю Сапфір у Краматорську, де перебувала команда Reuters.

Хто віддав наказ на ракетний удар по Охматдиту

За даними СБУ, генерал-майор Микола Варпахович командує 22-ю важкою бомбардувальною авіаційною дивізією ЗС РФ.

Слідство встановило, що саме підпорядковані Варпаховичу підрозділи дальньої авіації запустили по лікарні крилату ракету Х-101 класу повітря-земля з бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС.

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На момент російського удару в Охматдиті перебували понад 600 пацієнтів. Загинули двоє людей – лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини дістали поранення, серед них дев’ятеро дітей.

Ракетний удар повністю зруйнував корпус токсикології та пошкодив ще чотири будівлі лікарні, де, зокрема, проводили операції та лікували дітей з онкологічними захворюваннями.

Удар по готелю з журналістами Reuters у Краматорську

Другий підозрюваний – полковник Олександр Лутовінов, командир ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

За версією слідства, російські військові атакували готель Сапфір у Краматорську балістичною ракетою Іскандер-М, яку запустили з території Ростовської області.

У ньому на той момент перебували представники іноземних медіа, зокрема команда міжнародної інформаційної агенції Reuters.

Внаслідок удару загинув 38-річний радник Reuters із питань безпеки Райан Еванс. Ще десятеро людей дістали поранення, серед них працівники Reuters та журналістка з Польщі.

СБУ заявляє, що рішення про атаку ухвалив заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім, якому раніше вже заочно повідомили про підозру. Лутовінов, виконуючи його розпорядження, безпосередньо наказав підлеглим здійснити пуск Іскандера-М.

Яке покарання загрожує російським командирам

Варпаховичу та Лутовінову заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними Офісу генпрокурора, слідство відновлює весь ланцюг ухвалення та виконання наказів на удари – від вищого російського командування до військовослужбовців, які безпосередньо забезпечували атаки.

Нагадаємо, у березні Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генерал-майору Сергію Кувалдіну.

За даними слідства, він віддав наказ на ракетний удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит у Києві.

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