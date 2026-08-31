Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо реалізації комплексних планів стійкості в окремих регіонах та затвердження комплексного плану стійкості територіальної громади Києва.

Указ №838/2026 оприлюднили на сайті глави держави у понеділок, 31 серпня.

План стійкості регіонів: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Документом визначено, що контроль за реалізацією рішення РНБО здійснюватиме секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко.

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Указ набуває чинності з моменту його опублікування.

Рішення РНБО, яке є додатком до указу, передбачає схвалення комплексного плану стійкості територіальної громади Києва.

КМДА, Київському міському голові, Київраді та низці центральних органів влади РНБО доручила забезпечити безумовне та своєчасне виконання Плану стійкості Києва.

Щомісяця до 10 числа вони мають подавати РНБО та Кабміну інформацію про стан його реалізації.

Кабінет міністрів має актуалізувати комплексні плани стійкості з огляду на реальні перспективи виконання передбачених заходів до початку опалювального сезону.

Уряд також повинен забезпечити співфінансування плану Києва та залучати додаткові кошти, у тому числі від міжнародних партнерів.

Крім того, Кабмін має створити резерви пального, обладнання та матеріалів, забезпечити захист об’єктів критичної інфраструктури та сприяти відновленню рухомого складу Укрзалізниці.

Органи місцевого самоврядування повинні сформувати фізичний резерв пального щонайменше на два тижні. Насамперед його мають передбачити для об’єктів життєзабезпечення.

Багатоквартирні будинки необхідно підготувати до автономної роботи, облаштувавши системи незалежного резервного живлення.

Підприємства тепло- та електроенергетики до початку опалювального сезону мають захистити критичні елементи об’єктів із використанням технічних рішень першого рівня захисту. Вони також повинні створити резерв обладнання, комплектуючих і матеріалів для проведення оперативних ремонтів.

Нагадаємо, на початку серпня для Києва затвердили План стійкості. Документ передбачає підготовку міста до можливих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

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