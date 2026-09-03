Россия на протяжении всей полномасштабной войны бьет по продовольственной инфраструктуре Украины, однако в последнее время интенсивность таких ударов существенно возросла. Самая масштабная одномоментная атака на продовольственные склады произошла 5 августа.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на брифинге для журналистов.

Атаки на продовольственные склады

По его словам, больше всего от российских атак пострадали продовольственные склады в Киевской и Днепропетровской областях. Окончательный ущерб пока еще подсчитывается, однако, по предварительным оценкам, речь идет о 3–5 млрд грн от одного большого удара, отметил Высоцкий. В общей сложности сумма потерь уже может измеряться десятками миллиардов гривен.

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В Министерстве аграрной политики не ожидают длительного дефицита продовольствия из-за уничтожения складских мощностей. В то же время из-за повреждений инфраструктуры и перебоев с логистикой возможны краткосрочные проблемы с поставкой отдельных товаров.

По оценке министра, российские удары могут повлиять на общий уровень цен на продукты — подорожание на макроуровне может составить около 2,5%.

Однако у украинского аграрного сектора есть значительный запас продукции. Около 70–80% большинства видов продовольствия потребляется внутри страны, а остальные приходятся на экспорт.

Другая ситуация с зерновыми и масличными культурами: примерно 75% их производства Украина экспортирует, в то время как около 25% остается для внутреннего потребления.

Украина поставляет на внешние рынки крупы, муку, сахар, растительное масло, молочную и мясную продукцию, яйца, а также фрукты, в частности голубику и яблоки.

В то же время зависимость украинского рынка от импортной продукции остается относительно низкой. Исключение составляет рыбная отрасль — более 80% рыбы поступает из-за границы.

Как Украина планирует защищать продовольственные запасы

Из-за систематических российских ударов Украина рассматривает возможность изменения самой модели хранения продовольствия. В частности, речь идет о переходе от крупных централизованных складов к меньшим и рассредоточенным мощностям.

Также рассматривается вариант, при котором продукция будет поступать непосредственно от производителя к точкам реализации, минуя склады.

Отдельной проблемой остается экспорт. Ранее в Минагрополитики предупреждали, что из-за российских обстрелов и закрытий трех глубоководных портов Большой Одессы объемы вывоза украинской аграрной продукции могут сократиться более чем вдвое — с запланированных 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Ранее сообщалось, что российские атаки уничтожили около 90% логистики продуктовых сетей.

Источник : Суспільне

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