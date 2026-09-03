Росія протягом усієї повномасштабної війни б’є по продовольчій інфраструктурі України, однак останнім часом інтенсивність таких ударів суттєво зросла. Наймасштабніша одномоментна атака на продовольчі склади сталася 5 серпня.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу для журналістів.

Атаки на продовольчі склади

За його словами, найбільше від російських атак постраждали продовольчі склади у Київській та Дніпропетровській областях. Остаточні збитки наразі ще підраховують, однак за попередніми оцінками йдеться про 3–5 млрд грн від одного великого удару, зазначив Висоцький. Загалом сума втрат уже може вимірюватися десятками мільярдів гривень.

Зараз дивляться

У Міністерстві аграрної політики не очікують тривалого дефіциту продовольства через знищення складських потужностей. Водночас через пошкодження інфраструктури та перебої з логістикою можливі короткострокові проблеми з постачанням окремих товарів.

За оцінкою міністра, російські удари потенційно можуть вплинути на загальний рівень цін на продукти — здорожчання на макрорівні може становити близько 2,5%.

Проте український аграрний сектор має значний запас продукції. Близько 70–80% більшості видів продовольства споживається всередині країни, а решта припадає на експорт.

Інша ситуація із зерновими та олійними культурами: приблизно 75% їхнього виробництва Україна експортує, тоді як близько 25% залишається для внутрішнього споживання.

Україна постачає на зовнішні ринки крупи, борошно, цукор, олію, молочну та м’ясну продукцію, яйця, а також фрукти, зокрема лохину та яблука.

Водночас залежність українського ринку від імпортної продукції залишається відносно низькою. Винятком є рибна галузь — понад 80% риби надходить з-за кордону.

Як Україна планує захищати продовольчі запаси

Через систематичні російські удари Україна розглядає можливість зміни самої моделі зберігання продовольства. Зокрема, йдеться про перехід від великих централізованих складів до менших і більш розосереджених потужностей.

Також розглядається варіант, за якого продукція надходитиме безпосередньо від виробника до точок реалізації, минаючи склади.

Окремою проблемою залишається експорт. Раніше у Мінагрополітики попереджали, що через російські обстріли та закриття трьох глибоководних портів Великої Одеси обсяги вивезення української аграрної продукції можуть скоротитися більш ніж удвічі — із запланованих 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що російські атаки знищили близько 90% логістики продуктових мереж.

Джерело : Суспільне

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