Языковой закон в Украине определяет правила использования украинского языка в публичной жизни. Документ закрепляет статус украинского как единого государственного языка и определяет сферы, в которых его использование обязательно.

Речь идет, в частности, о работе органов власти, образовании, судопроизводстве, медицине, сфере обслуживания, медиа, документообороте и других публичных сферах.

Какой язык является государственным в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда приняли языковой закон в Украине

Закон Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Документ имеет номер 2704-VIII.

Закон определяет основные правила применения украинского языка как государственного и устанавливает его обязательное использование в определенных законом сферах общественной жизни.

Украинский язык является государственным в соответствии с Конституцией Украины. Языковой закон детализирует, каким образом этот статус должен реализовываться на практике.

Какой язык является государственным языком в Украине

Единственным государственным языком в Украине является украинский. Им должны пользоваться органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и коммунальные учреждения, а также работники определенных законом профессий при исполнении служебных обязанностей.

Но статус украинского как государственного не означает запрета на другие языки. Закон предусматривает их использование в случаях, определенных законодательством.

Кроме того, действие языкового закона не распространяется на частное общение и религиозные обряды. Поэтому человек может выбирать язык для разговора с родными, друзьями или знакомыми в повседневной жизни.

Что написано в Конституции Украины о русском языке

В статье 10 Конституции отмечено, что:

Государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом.

Сколько языков в Украине

Конституция определяет единый государственный язык — украинский, а законодательство гарантирует права на использование и развитие других языков в определенных законом случаях.

Где обязательно нужно общаться на государственном языке

Языковой закон устанавливает украинский языком работы в определенных публичных областях.

Государственным языком осуществляется деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, ведется официальная переписка, делопроизводство и документооборот. Украинский также используется при работе судов, в правоохранительной сфере, Вооруженных силах Украины, избирательном процессе, образовании, науке, медицине, медиа и при оказании публичных услуг.

Украинский является рабочим языком для государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций. Это касается заседаний, встреч, служебного общения и другой коммуникации при исполнении работниками своих обязанностей.

Информация для общего ознакомления – в частности объявления, вывески, указатели, надписи и сообщения – также должна представляться на государственном языке.

Кто обязан владеть украинским языком

Закон определяет перечень должностей и профессий, для которых знание и использование государственного языка являются обязательными при исполнении служебных обязанностей.

Это касается:

президента Украины,

премьер-министра,

народных депутатов,

государственных служащих,

должностных лиц местного самоуправления,

судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов,

педагогических, научно-педагогических и научных работников,

руководителей учебных заведений, медицинских работников государственных и коммунальных учреждений,

военнослужащих и правоохранительных органов в определенных законом случаях.

Для отдельных должностей уровень владения государственным языком подтверждается государственным сертификатом.

Государственный язык в образовании

Украинский является языком образовательного процесса в учебных заведениях. Это касается дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего, внешкольного и последипломного образования.

В государственных и коммунальных учебных заведениях гражданам гарантируется право получать образование на государственном языке. Работники учебных заведений должны владеть украинским и использовать его во время образовательного процесса.

Вместе с тем, закон предусматривает возможность использования других языков в определенных случаях. Представители национальных меньшинств и коренных народов имеют право на обучение на родном языке наряду с государственным. В отдельных случаях в высших учебных заведениях могут преподаваться дисциплины на английском и других языках.

Иностранные языки, соответственно, могут преподаваться на соответствующем иностранном языке.

Украинский язык в публичном пространстве

Государственный язык должен использоваться во время публичных мероприятий — конференций, семинаров, форумов, выставок, тренингов, дискуссий, собраний и других мероприятий, доступных широкому кругу участников.

Если организаторы используют другой язык, должен быть обеспечен перевод на украинский язык в случаях, предусмотренных законом.

Украинский также является языком рекламы, официальной информации, нормативно-правовых актов и документов органов власти.

Для сайтов, интернет-ресурсов и страниц хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Украине, закон предусматривает наличие украинской версии. Она должна быть доступна для пользователей в Украине по умолчанию.

Можно ли в Украине говорить на русском

Языковой закон не запрещает человеку общаться на русском или другом языке в личной жизни. Требования закона касаются определенных им публичных сфер. Поэтому важно различать личное общение и исполнение профессиональных или служебных обязанностей.

Например, работник государственного или коммунального учреждения при исполнении служебных обязанностей должен использовать украинский. Но это не значит, что он обязан говорить на нем в своих частных разговорах вне работы.

Был ли русский язык государственным в Украине

Русский язык никогда не имел статуса государственного языка в независимой Украине. Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года, определяет украинский государственным языком.

Кто контролирует соблюдение языкового закона

Контроль за использованием государственного языка осуществляет Уполномоченный по защите государственного языка.

Граждане могут обратиться к языковому омбудсмену, если считают, что их право на получение информации или услуг на украинском языке нарушили.

Обращения могут касаться, в частности, отказа работника органа власти, государственного или коммунального учреждения использовать государственный язык, нарушений при оказании услуг или других случаев, когда закон требует применения украинского языка.

Предусмотрен ли штраф за нарушение языкового закона

За нарушение законодательства о государственном языке предусмотрена административная ответственность.

Как объясняла Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, за первое нарушение предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 грн, а за повторное нарушение — от 8 500 до 11 900 грн.

Языковой омбудсмен также поднимает вопрос об усилении ответственности для системных нарушителей. В частности, предлагалось существенно увеличить размер штрафов за сознательное и регулярное несоблюдение языкового законодательства.

При этом ответственность касается не самого факта использования человеком другого языка в частной жизни, а нарушения конкретных требований закона в сферах, где применение государственного языка обязательно.

Языковый закон не регулирует личное общение. Поэтому требование использовать украинский зависит, прежде всего, от того, в какой сфере и в каких обстоятельствах происходит коммуникация.

Есть ли штраф за общение на русском языке в школьных чатах – читайте в отдельном материале.

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