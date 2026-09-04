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В Херсоне в результате российских атак ежедневно гибнут или получают ранения около 20 человек. С начала года интенсивность ударов беспилотниками по городу возросла примерно в 2,5 раза.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В Херсоне ежедневно есть погибшие и раненые из-за атак РФ

По словам Прокудина, ситуация с безопасностью в Херсоне продолжает ухудшаться. Российские войска все интенсивнее атакуют город беспилотниками, управляемыми авиабомбами и другими видами вооружения.

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– Ежедневно мы видим 20 раненых или убитых, – сказал глава ОВА в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что дроновый террор против Херсона особенно усилился с 2024 года, а сейчас российские войска ежедневно применяют против города различные типы вооружения.

По данным Прокудина, в начале 2026 года фиксировалось около 2,5 тыс. дроновых атак в неделю. Сейчас их количество достигает примерно 6 тыс. в неделю, то есть выросло в 2,5 раза.

Резко возросла и интенсивность применения управляемых авиабомб. За все первое полугодие российские войска нанесли по Херсону примерно 100 ударов управляемыми авиабомбами, тогда как только за последний месяц — около 200.

– Это касается и реактивных Шахедов, которых мы раньше не видели. Каждую ночь они наносят удары по нашим критически важным объектам. Ситуация ухудшается. Это связано именно с атаками россиян на Херсон, – рассказал Прокудин.

Как российские дроны охотятся на мирных жителей в Херсоне

Отдельной угрозой остаются российские беспилотники, которые атакуют мирных жителей на улицах города.

Прокудин рассказал о гибели сотрудника водоканала, который возвращался с работы после того, как обеспечивал подачу воды для пожилых жителей одного из районов Херсона. По его словам, российский дрон преследовал мужчину, пока не поразил его.

Глава ОВА заявил, что под удары попадают люди на велосипедах и в инвалидных колясках, пешеходы, родители с детьми и пассажиры общественного транспорта.

– Это охота на людей, – подчеркнул Прокудин.

Он также напомнил об одной из последних атак на маршрутный автобус, в результате которой четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.

По словам Прокудина, водитель после удара продолжил движение и доставил пострадавших в больницу. Глава ОВА отметил, что благодаря его действиям удалось спасти жизни двух человек.

По приведенным Прокудиным данным, в результате российских атак погибли 38 человек, в том числе один ребенок, а 490 человек, в том числе 12 детей, получили ранения.

Только в течение августа в результате российских атак с использованием дронов погибли 30 человек, в том числе один ребенок. Еще 393 человека, в том числе 12 детей, получили травмы.

Как в Херсоне защищаются от российских дронов

Из-за постоянных атак в чрезвычайно сложных условиях работают коммунальные и медицинские службы Херсона.

По словам Прокудина, сотрудники водоканала, энергетики и газовики при выполнении самых опасных задач выезжают под военным прикрытием. Их также снабжают бронежилетами, шлемами и детекторами для обнаружения беспилотников.

В самых опасных районах специалисты стараются находиться на месте только столько времени, сколько необходимо для выполнения конкретной задачи. В случае обнаружения дрона работы приостанавливаются, а работники укрываются и возвращаются после уменьшения угрозы.

В то же время Прокудин признал, что полностью гарантировать их безопасность невозможно из-за одновременного применения Россией дронов, артиллерии и других средств поражения.

В Херсонской области создали комплексную систему противодействия беспилотникам, которая сочетает средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и физическую защиту объектов и маршрутов.

Более 260 км маршрутов уже оборудованы антидроновыми сетками.

По словам главы ОВА, украинским военным каждую неделю удается уничтожать около 93–96% российских дронов, которые противник запускает по населенным пунктам области. В частности, на прошлой неделе из примерно 5,7 тыс. беспилотников было уничтожено около 5,3 тыс.

Россия меняет тактику дроновых атак

Несмотря на высокий процент уничтоженных беспилотников, российские войска постоянно пытаются обойти украинскую систему защиты.

По словам Прокудина, противник меняет маршруты полетов, наращивает использование дронов на оптоволокне и все чаще запускает беспилотники группами.

Для противодействия новым угрозам в Херсонской области используют дроны-перехватчики, средства борьбы с оптоволоконными БПЛА и роботизированные комплексы, операторы которых могут работать из более безопасной позиции.

В то же время глава ОВА подчеркнул, что даже такая система не способна перехватить все российские беспилотники.

Информацию о передвижении дронов в Херсоне передают жителям через Telegram-каналы, чтобы люди могли вовремя укрыться.

Из-за постоянной угрозы Прокудин рекомендует жителям всех районов Херсона как можно реже находиться на улицах.

Напомним, из-за усиления российских обстрелов Херсон может на длительное время остаться без электроэнергии, а стабильная работа ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры не гарантирована. Предстоящая зима для города может оказаться очень тяжелой.

Фото: Александр Прокудин

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