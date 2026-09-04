У Херсоні внаслідок російських атак щодня гинуть або дістають поранення близько 20 людей. Від початку року інтенсивність ударів безпілотниками по місту зросла приблизно у 2,5 раза.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Херсоні щодня є загиблі та поранені через атаки РФ

За словами Прокудіна, безпекова ситуація у Херсоні продовжує погіршуватися. Російські війська дедалі інтенсивніше атакують місто безпілотниками, керованими авіабомбами та іншими видами озброєння.

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– Щодня ми бачимо 20 людей поранених або вбитих, – сказав очільник ОВА в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що дроновий терор проти Херсона особливо посилився з 2024 року, а зараз російські війська щодня застосовують проти міста різні типи озброєння.

За даними Прокудіна, на початку 2026 року фіксували близько 2,5 тис. дронових атак на тиждень. Зараз їхня кількість сягає приблизно 6 тис. на тиждень, тобто зросла у 2,5 раза.

Різко збільшилася й інтенсивність застосування керованих авіабомб. За все перше півріччя російські війська вдарили по Херсону приблизно 100 КАБами, тоді як лише протягом останнього місяця – близько 200.

– Це стосується і реактивних Шахедів, яких ми раніше не бачили. Щоночі вони б’ють по наших критичних об’єктах. Все це погіршується. Це пов’язано саме з атаками росіян на Херсон, – розповів Прокудін.

Як російські дрони полюють на цивільних у Херсоні

Окремою загрозою залишаються російські безпілотники, які атакують цивільних на вулицях міста.

Прокудін розповів про загибель працівника водоканалу, який повертався з роботи після того, як забезпечував подачу води для літніх жителів одного з районів Херсона. За його словами, російський дрон переслідував чоловіка, доки не влучив у нього.

Очільник ОВА заявив, що під удари потрапляють люди на велосипедах і колісних кріслах, пішоходи, батьки з дітьми та пасажири громадського транспорту.

– Це полювання на людей, – наголосив Прокудін.

Він також нагадав про одну з останніх атак на маршрутний автобус, внаслідок якої четверо людей загинули, ще п’ятеро постраждали.

За словами Прокудіна, водій після удару продовжив рух і доправив постраждалих до лікарні. Очільник ОВА зазначив, що завдяки його діям вдалося врятувати життя двох людей.

За наведеними Прокудіним даними, внаслідок російських атак загинули 38 людей, серед яких одна дитина, а 490 людей, зокрема 12 дітей, дістали поранення.

Лише протягом серпня внаслідок російських дронових атак загинули 30 людей, серед них одна дитина. Ще 393 людини, зокрема 12 дітей, були травмовані.

Як у Херсоні захищаються від російських дронів

Через постійні атаки у надзвичайно складних умовах працюють комунальні та медичні служби Херсона.

За словами Прокудіна, працівники водоканалу, енергетики та газовики під час виконання найнебезпечніших завдань виїжджають із військовим прикриттям. Їх також забезпечують бронежилетами, шоломами та детекторами для виявлення безпілотників.

У найнебезпечніших районах фахівці намагаються перебувати на місці лише стільки часу, скільки необхідно для виконання конкретного завдання. У разі виявлення дрона роботи припиняють, а працівники ховаються та повертаються після зменшення загрози.

Водночас Прокудін визнав, що повністю гарантувати їхню безпеку неможливо через одночасне застосування Росією дронів, артилерії та інших засобів ураження.

На Херсонщині створили комплексну систему протидії безпілотникам, яка поєднує засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та фізичний захист об’єктів і маршрутів.

Понад 260 км маршрутів уже обладнали антидроновими сітками.

За словами очільника ОВА, українським військовим щотижня вдається знищувати близько 93–96% російських дронів, які противник запускає по громадах області. Зокрема, минулого тижня з приблизно 5,7 тис. безпілотників було знищено близько 5,3 тис.

Росія змінює тактику дронових атак

Попри високий відсоток знищених безпілотників, російські війська постійно намагаються обійти українську систему захисту.

За словами Прокудіна, противник змінює маршрути польотів, нарощує використання дронів на оптоволокні та дедалі частіше запускає безпілотники групами.

Для протидії новим загрозам на Херсонщині використовують дрони-перехоплювачі, засоби боротьби з оптоволоконними БпЛА та роботизовані комплекси, оператори яких можуть працювати з безпечнішої позиції.

Водночас очільник ОВА наголосив, що навіть така система не здатна перехопити всі російські безпілотники.

Інформацію про пересування дронів у Херсоні передають жителям через Telegram-канали, щоб люди могли вчасно сховатися.

Через постійну загрозу Прокудін рекомендує жителям усіх районів Херсона якомога менше перебувати на вулицях.

Нагадаємо, через посилення російських обстрілів Херсон може на тривалий час залишатися без електроенергії, а стабільна робота ТЕЦ та інших об’єктів критичної інфраструктури не гарантована. Майбутня зима для міста може бути дуже важкою.

Фото: Олександр Прокудін

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