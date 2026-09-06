Территориальный вопрос, в частности, относительно Донбасса, является одной из целей российской стороны.

Об этом 6 сентября во время визита в Киев спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о вопросе Донбасса

По словам главы государства, вопрос Донбасса является одним из ключевых вопросов войны России против Украины.

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— Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Я считаю, что это вопрос этой войны. Войны и на выживание, и на истощение. Это территориальный вопрос, который является целью российской стороны, — отметил Владимир Зеленский.

По убеждению Владимира Зеленского, после запланированных на 18-20 сентября выборов в Госдуму России РФ может прибегнуть к проведению мобилизации, чтобы усилить давление на Донбассе, где “решается много геополитических вопросов”.

Однако территориальные вопросы, уверен глава государства, могут решаться только на уровне лидеров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 656-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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