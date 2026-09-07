Уночі проти 7 вересня спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер залишили Київ після переговорів з українською стороною.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Віткофф і Кушнер залишили Київ на Peace Express

Укрзалізниця показала кадри з вокзалу перед відправленням американських перемовників. На інформаційному табло над платформою для їхнього спецпоїзда з’явилася символічна назва Peace Express.

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— Відправили спецпоїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей — щоб тихі вікенди були і в інших містах. Продовжуємо тримати Україну в русі! — зазначили в Укрзалізниці.

До Києва Віткофф і Кушнер також прибули поїздом 6 вересня. Для американських гостей Укрзалізниця підготувала спеціальне бортове меню з кримськотатарськими стравами, назвавши цю кухню невід’ємною частиною культурної спадщини України.

Що відомо про переговори Віткоффа і Кушнера у Києві

6 вересня Віткофф і Кушнер прибули до української столиці та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським на Софійській площі. До Києва також приїхали радники з питань національної безпеки лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.

За словами Зеленського, протягом дня відбулося три раунди переговорів. Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни та підтримку України в короткостроковій перспективі.

Президент також повідомив, що під час зустрічей у Києві запропонували кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу.

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