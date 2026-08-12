Новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится в начале сентября 2026 года в онлайн-режиме.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в комментарии Суспільне Новини.

Рамштайн-36 состоится в онлайн-формате

Как отмечают в британском Минобороны, 36-я встреча Рамштайна состоится онлайн в начале сентября 2026 года.

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Министр обороны Великобритании Вес Стритинг утверждал, что хочет после сентябрьской встречи Рамштайн созвать заседание на октябрь.

По его мнению, это нужно для Контактной группы по обороне Украины, чтобы обеспечить помощь накануне холодной зимы.

В начале августа Вес Стритинг во время своего первого визита в Киев заявил, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн запланировано на сентябрь.

35-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоялось 18 июня в Брюсселе при непосредственном участии президента Владимира Зеленского.

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