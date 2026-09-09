РФ расширяет географию и увеличивает частоту атак, когда видит мало последствий от повторных ударов — Сибига
- Андрей Сибига заявил, что Россия расширяет географию и частоту атак, когда видит мало последствий за повторные удары по Украине.
- Министр отметил необходимость определенных решений и очертил их, призвав партнеров к действиям.
- Кроме того, Сибига напомнил о последствиях российских обстрелов Украины в ночь на 9 сентября.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередной российский обстрел Украины.
Сибига о массированном обстреле Украины 9 сентября: что известно
Россия расширяет географию и увеличивает частоту атак, когда видит, что повторные удары имеют слишком мало последствий. Таким образом, страна-агрессор проверяет, как далеко может зайти, заявил Андрей Сибига.
— Мир не может бездейственно наблюдать за тем, как Россия превращает украинцев в мишени для своих атак. Россия должна войти в эту зиму, зная, что защита украинского неба становится все более надежной, что ракеты и беспилотники, которые она производит, все чаще будут перехватываться, а отрасли, технологии, доходы и цепи поставок, которые обеспечивают ее атаки, будут испытывать перебои и все большую цену за их поддержку, — сообщил он.
Он подчеркнул, что это требует решений уже сейчас: дополнительных систем противовоздушной обороны и перехватчиков, особенно для противодействия баллистическим ракетам, а также большего количества ракет для F-16 и дополнительных самолетов для усиления наших возможностей по защите украинского неба.
В то же время Сибига отметил важность введения более жестких санкций против российского военно-промышленного комплекса и сетей обхода санкций и более сильного давления на Москву.
— Закрытие неба Украины больше не вопрос реагирования на отдельные российские атаки. Речь идет о том, чтобы избавить Россию от уверенности в том, что она может продолжать этот террор бесконечно и при этом платить приемлемую цену за это. Чем дольше Москва видит нерешительность, тем больше она будет пытаться испытывать пределы дозволенного. Наша задача – изменить этот расчет, – добавил он.
Напомним, что Россия атаковала Украину всю ночь, направляя ракеты и беспилотники против городов и общин по всей стране. Удары продолжились и утром.
В Киеве российский дрон попал в многоквартирный дом, в результате чего ранены четыре человека. В Одесской области Россия атаковала международный пункт пропуска Староказаче на границе с Молдовой, в результате чего два человека погибли, трое получили ранения, а работа пункта пропуска была приостановлена.
Ликвидация последствий ударов РФ продолжается в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Житомирской и Киевской областях.