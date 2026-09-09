Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередной российский обстрел Украины.

Сибига о массированном обстреле Украины 9 сентября: что известно

Россия расширяет географию и увеличивает частоту атак, когда видит, что повторные удары имеют слишком мало последствий. Таким образом, страна-агрессор проверяет, как далеко может зайти, заявил Андрей Сибига.

— Мир не может бездейственно наблюдать за тем, как Россия превращает украинцев в мишени для своих атак. Россия должна войти в эту зиму, зная, что защита украинского неба становится все более надежной, что ракеты и беспилотники, которые она производит, все чаще будут перехватываться, а отрасли, технологии, доходы и цепи поставок, которые обеспечивают ее атаки, будут испытывать перебои и все большую цену за их поддержку, — сообщил он.

Он подчеркнул, что это требует решений уже сейчас: дополнительных систем противовоздушной обороны и перехватчиков, особенно для противодействия баллистическим ракетам, а также большего количества ракет для F-16 и дополнительных самолетов для усиления наших возможностей по защите украинского неба.

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В то же время Сибига отметил важность введения более жестких санкций против российского военно-промышленного комплекса и сетей обхода санкций и более сильного давления на Москву.

— Закрытие неба Украины больше не вопрос реагирования на отдельные российские атаки. Речь идет о том, чтобы избавить Россию от уверенности в том, что она может продолжать этот террор бесконечно и при этом платить приемлемую цену за это. Чем дольше Москва видит нерешительность, тем больше она будет пытаться испытывать пределы дозволенного. Наша задача – изменить этот расчет, – добавил он.

Напомним, что Россия атаковала Украину всю ночь, направляя ракеты и беспилотники против городов и общин по всей стране. Удары продолжились и утром.

В Киеве российский дрон попал в многоквартирный дом, в результате чего ранены четыре человека. В Одесской области Россия атаковала международный пункт пропуска Староказаче на границе с Молдовой, в результате чего два человека погибли, трое получили ранения, а работа пункта пропуска была приостановлена.

Ликвидация последствий ударов РФ продолжается в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Житомирской и Киевской областях.

Источник : МИД

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