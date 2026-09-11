Начало осени в Украине оказалось довольно теплым. Во многих регионах дневные показатели оставались высокими, а местами погода вообще напоминала разгар лета.

Наталка Диденко отмечала, что по определенным признакам период с 28 августа по 11 сентября можно считать молодым бабьим летом в Украине.

Однако с 11 сентября погодная картина начала меняться. Сейчас в Украину заходит холодный атмосферный фронт, поэтому первыми его влияние ощутят западные и северные области, а в течение выходных прохладнее станет и в других частях страны.

Сейчас смотрят

Однако нынешнее похолодание не означает, что теплая погода этой осенью больше не вернется.

Когда начнется бабье лето и когда в Украину придет метеорологическая осень, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда в Украину придет метеорологическая осень

Когда именно ждать потепления и каким будет бабье лето 2026, синоптик, начальник Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постригань рассказал в интервью TrueUA.

По оценке Виталия Постриганя, период тепла еще продлится некоторое время. Более заметные и стабильные изменения температурного фона прогнозируются после 20–24 сентября. Именно тогда погода постепенно начнет приобретать более устойчивые осенние черты.

При этом заметного и резкого похолодания, по прогнозу синоптика, стоит ожидать во второй половине октября.

Начало календарной осени, то есть 1 сентября, само по себе не означает прихода метеорологической осени. Для ее определения учитывают среднесуточную температуру, поскольку она должна устойчиво перейти отметку +15 °C в сторону снижения. Когда именно это происходит, каждый год зависит от погодных условий.

Исторические наблюдения показывают, насколько разными могут быть эти сроки. В Киеве самое раннее снижение среднесуточной температуры через +15 °C зафиксировали 1 сентября 2003 года. Самым поздним стал переход 12 октября 2020 года. На Черкасщине рекордно ранняя дата также пришлась на 1 сентября 2003 года, а самая поздняя — на 15 октября 2020 года.

В конце сентября ожидается устойчивый переход среднесуточной температуры через +15 °C в сторону снижения.

Бабье лето: когда начнется в 2026 году

Говорить о бабьем лете только из-за нескольких теплых дней неправильно. По метеорологическим критериям сначала должно наступить более ощутимое осеннее похолодание, а уже затем вернуться тепло.

Поэтому сентябрьские теплые дни, которые пришлись на начало осени, не обязательно означают классическое бабье лето. Если температура просто остается высокой после лета, это скорее продолжение теплой погоды. Другая ситуация, когда после заметного похолодания снова устанавливаются сухие, солнечные и теплые дни.

Именно такой сценарий характерен для бабьего лета. По словам Постриганя, обычно в этот период устанавливается антициклональная погода, поэтому осадков немного, днем воздух хорошо прогревается, солнца много, а ночью уже ощущается прохлада.

Наиболее типичным временем для такого потепления в центре Украины является вторая половина сентября и начало октября. Однако заранее гарантировать, что бабье лето 2026 года обязательно сформируется, синоптик не берется.

Показателен прошлый год, поскольку, по словам синоптика, осенью 2025-го после резкого снижения температуры в конце сентября устойчивого периода классического бабьего лета не возникло. Октябрь при этом в основном был прохладным и дождливым.

В этом году ситуация может развиваться иначе. По предварительным расчетам, метеорологическое лето завершится в третьей декаде сентября. После этого, в первой половине октября, есть предпосылки для возвращения теплой и преимущественно солнечной погоды. Именно этот период при соответствующем развитии погодных процессов и можно будет назвать бабьим летом.

Однако то, когда будет бабье лето в 2026 году, насколько долго оно продлится и какой будет температура, зависит от дальнейших изменений атмосферной циркуляции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.