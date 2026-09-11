Початок осені в Україні виявився доволі теплим. У багатьох регіонах денні показники залишалися високими, а місцями погода взагалі нагадувала розпал літа.

Наталка Діденко зазначала, що за певними ознаками відрізок із 28 серпня до 11 вересня можна вважати молодим бабиним літом в Україні.

Та від 11 вересня погодна картина почала змінюватися. Зараз в Україну заходить холодний атмосферний фронт, тож першими його вплив відчують західні та північні області, а протягом вихідних прохолодніше стане й в інших частинах країни.

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Проте нинішнє похолодання не означає, що тепла погода восени більше не повернеться.

Коли почнеться бабине літо та коли в Україну прийде метеорологічна осінь, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли в Україну прийде метеорологічна осінь

Коли саме чекати потепління та яким буде бабине літо 2026, синоптик, начальник Черкаського гідрометеорологічного центру Віталій Постригань розповів в інтерв’ю TrueUA.

За оцінкою Віталія Постриганя, період тепла ще триватиме певний час. Більш помітні та стабільні зміни температурного фону прогнозуються після 20-24 вересня. Саме тоді погода поступово почне набувати стійкіших осінніх рис.

При цьому помітного та різкого похолодання, за прогнозом синоптика, варто очікувати у другій половині жовтня.

Початок календарної осені, тобто 1 вересня, сам по собі не означає приходу метеорологічної осені. Для її визначення враховують середньодобову температуру, адже вона має стійко перейти позначку +15 °C у бік зниження. Коли саме це відбувається, щороку залежить від погодних умов.

Історичні спостереження показують, наскільки різними можуть бути ці строки. У Києві найраніше зниження середньодобової температури через +15 °C зафіксували 1 вересня 2003 року. Найпізнішим став перехід 12 жовтня 2020 року. На Черкащині рекордно рання дата також припала на 1 вересня 2003 року, а найпізніша на 15 жовтня 2020 року.

Наприкінці вересня очікується стійкий перехід середньодобової температури через +15 °C у бік зниження.

Бабине літо: коли почнеться у 2026 році

Говорити про бабине літо лише через кілька теплих днів неправильно. За метеорологічними критеріями спочатку має настати відчутніше осіннє похолодання, а вже потім повернутися тепло.

Тому вересневі теплі дні, які припали на початок осені, не обов’язково означають класичне бабине літо. Якщо температура просто залишається високою після літа, це радше продовження теплої погоди. Інша ситуація, коли після помітного похолодання знову встановлюються сухі, сонячні та теплі дні.

Саме такий сценарій характерний для бабиного літа. За словами Постриганя, зазвичай у цей період встановлюється антициклональна погода, тож опадів небагато, вдень повітря добре прогрівається, сонця багато, а вночі вже відчувається прохолода.

Найбільш типовим часом для такого потепління у центрі України є друга половина вересня та початок жовтня. Проте заздалегідь гарантувати, що бабине літо 2026 року обов’язково сформується, синоптик не береться.

Показовим є минулий рік, адже, за словами синоптика, восени 2025-го після різкого зниження температури наприкінці вересня, стійкого періоду класичного бабиного літа не виникло. Жовтень при цьому переважно був прохолодним і дощовим.

Цього року ситуація може розвиватися інакше. За попередніми розрахунками, метеорологічне літо завершиться у третій декаді вересня. Після цього, у першій половині жовтня, є передумови для повернення теплої та переважно сонячної погоди. Саме цей період за відповідного розвитку погодних процесів і можна буде назвати бабиним літом.

Проте, коли бабине літо у 2026 році, наскільки довго воно триватиме та якою буде температура, залежатиме від подальших змін атмосферної циркуляції.

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