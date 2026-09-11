Наиболее реалистичным сценарием завершения войны или прекращения боевых действий является остановка боевых действий по фактической линии фронта, которая будет на момент достижения договоренности.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Латвийскому телевидению.

Буданов назвал наиболее реалистичный сценарий завершения войны

— Мое субъективное мнение заключается в том, что самый реалистичный вариант окончания войны или по крайней мере прекращения боевых действий – с гарантиями безопасности Украине – по фактической линии фронта на день достижения договоренности, – сказал он.

Глава ОП подчеркнул, что такой сценарий не будет означать юридического признания Украиной отказа от оккупированных территорий.

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— Такого не будет, и никто этого не будет делать, – заявил Кирилл Буданов.

Напомним, в августе заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что до конца 2026 года мирного соглашения с Россией не будет.

По оценке аналитиков ГУР, ситуация на поле боя не свидетельствовала о готовности России прекратить огонь и перейти к полноценному переговорному процессу.

Москва, по данным разведки, планирует до конца года завершить оккупацию Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский сообщил во время брифинга со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, что война в Украине, вероятно, не закончится до зимы.

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