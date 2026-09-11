Українці готуються до вихідних, тож багато хто планує скористатися останніми хвилями тепла, поїхати за місто, провести час на природі або ще раз скупатися у річці. Однак погода на вікенд різко зміниться, тож відпочивальникам доведеться залишитися вдома.

Факти ICTV дізнавалися, коли чекати на осіннє похолодання, якою буде погода найближчими днями та коли восени очікувати вже більш відчутної зміни температури.

Коли прийде похолодання восени

Від 10 вересня в Україну почало надходити холодніше повітря з Атлантики. Уже сьогодні, 11 вересня, західні та північні області відчують його вплив, а на вихідних похолодання пошириться на інші регіони.

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За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 11 вересня найхолодніше буде на заході України. Вдень температура повітря там становитиме лише +15…+19 °C.

Свіжіше стане також на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Вінниччині. Тут стовпчики термометрів покажуть +19…+23 °C.

На решті території України 11 вересня ще збережеться висока температура. У південних та східних областях, а також на Дніпропетровщині вдень очікується +25…+30 °C.

Похолодання принесе холодний атмосферний фронт. У п’ятницю дощі пройдуть у західних областях, а вже в суботу опади поширяться також на північ та частину центральних областей.

За словами Наталки Діденко, саме від 11 вересня в Україну починає активніше надходити свіже повітря, через що погода поступово змінюватиметься.

Окремо Наталка Діденко розповіла про погоду в Києві. У п’ятницю, 11 вересня, столиця ще матиме комфортну температуру, близько +23 °C. Істотних опадів не очікується.

Якою буде погода на вихідних: прогноз на 12 та 13 вересня

А от субота буде зовсім іншою. У Києві пройде сильний дощ, особливо вранці, а температура вдень опуститься до +14…+15 °C. Тож тим, хто планував провести суботу за містом або на природі, варто врахувати різку зміну погоди.

Прогноз Наталки Діденко підтверджує і начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, у суботу, 12 вересня, із Балкан у напрямку України рухатиметься локальний циклон із системою атмосферних фронтів. Центр України опиниться в зоні нестійкої погоди, тому збільшиться хмарність, випадатимуть дощі різної інтенсивності, місцями пройдуть грози. Проте таку зміну погоди не варто вважати початком сезону дощів в Україні.

У неділю погода почне вирівнюватися. Антициклон зумовить суху повітряну масу. На заході, півночі та в центральних областях температура підвищиться до +20…+24 °C.

На півдні, сході та Дніпропетровщині літо ще триватиме. Там очікується +25…+30 °C.

Якою буде погода восени 2026 року: чи буде ще тепло у вересні

Нинішнє похолодання не стане остаточним переходом до осінніх температур.

Віталій Постригань зазначає, що 13-15 вересня центр України перебуватиме на межі впливу двох баричних систем. З одного боку, над Чорним морем буде локальний циклон, з іншого — баричний гребінь Азорського антициклону.

Саме антициклон блокуватиме рух циклонів у наші широти, тому значних опадів у цей період не очікується. Температурний фон знизиться на 3-4 градуси, але залишатиметься помірним. Тож удень +18…+23 °C, вночі +10…+15 °C.

Тому нинішнє похолодання варто сприймати як чергову зміну погоди, а не як початок постійної осені.

Коли восени прийде суттєве похолодання

Якщо прогноз на найближчі дні дають українські синоптики, то для оцінки всієї осені використовують міжнародні прогностичні моделі.

За сезонними розрахунками, до кінця вересня в Україні збережеться відносно тепла погода, близька до літніх температур. Йдеться не про повернення спеки, а про комфортне помірне тепло.

Більш відчутні зміни температурного режиму припадуть уже на середину жовтня. Саме тоді температура стане мінливішою, тож теплі періоди чергуватимуться з похолоданнями, а вплив атмосферних фронтів і циклонів посилиться.

Це прогноз сезонних моделей Copernicus, які використовують для оцінки погоди на тривалі періоди.

Погода на осінь 2026: прогноз на жовтень

Оновлені сезонні розрахунки Copernicus показують теплий температурний фон восени 2026 року в Європі. Для України це означає, що середня температура сезону залишатиметься вищою за кліматичну норму.

Але теплий фон не скасовує похолодань. У жовтні погода стане більш мінливою, а температурні коливання помітнішими.

На заході, півночі та в центральних областях збільшиться кількість дощових періодів. Опади випадатимуть нерівномірно, тому дощова погода не триватиме постійно.

На півдні важливу роль відіграватимуть циклони, які проходитимуть через Чорне море. Вони приноситимуть сильні опади та поривчастий вітер.

У Карпатах у жовтні вже очікується перший сніг у високогір’ї. На решті території України зростатиме ймовірність перших нічних заморозків.

Погода на осінь 2026 року: які фактори на неї впливатимуть

Одним із глобальних факторів цієї осені стане Ель-Ніньйо. За актуальними даними NOAA, його вплив посилюється. У вересневому прогнозі американського Центру прогнозування клімату йдеться про понад 90% ймовірності дуже сильного Ель-Ніньйо восени та взимку 2026-2027 років.

Ель-Ніньйо не визначає погоду в Україні напряму. Він впливає на глобальну атмосферну циркуляцію, яка далі позначається на переміщенні повітряних мас, циклонів та струменевих течій.

Сезонні прогнози Copernicus також відзначають сильний Ель-Ніньйо та його подальше посилення до кінця 2026 року.

Тому осінь 2026 року в Україні характеризуватиметься поєднанням теплого загального фону та періодів різкого похолодання.

Прогноз погоди на осінь 2026 за регіонами

На заході України восени збережеться теплий фон, але погода буде мінливою. У Карпатах через проходження активних атмосферних фронтів пройдуть періоди значних дощів, а в жовтні у високогір’ї очікується перший сніг.

На півночі та Київщині теплі періоди чергуватимуться з похолоданнями. В середині жовтня поступово збільшуватиметься кількість дощів, а вночі зростатиме ймовірність заморозків.

У центральних областях у жовтні температурний фон залишатиметься теплим для осені. Після проходження фронтів відбуватимуться різкі зміни температури, дощі та посилення вітру.

На півдні найдовше триматиметься тепло. Проте циклони, які проходитимуть через Чорне море, приноситимуть сильні дощі, грози та поривчастий вітер.

На сході теплий фон збережеться довше, але сухі періоди чергуватимуться з фронтальними похолоданнями. Наприкінці жовтня зростатиме ймовірність перших заморозків.

Отже, найближче похолодання Україна вже відчує 11-12 вересня, але воно не стане початком постійної осені. Після прохолодних вихідних температура знову підвищиться, а до кінця вересня збережеться помірне тепло. Більш відчутна зміна температурного режиму припаде на середину жовтня.

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