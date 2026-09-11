Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал с официальным визитом в Киев.

Сикорский прибыл с визитом в Киев

О визите в Киев сообщает сам Радослав Сикорский, опубликовав соответствующую фотографию.

— Добрый день из Киева, — подписал фото министр иностранных дел Польши.

Как можно увидеть, Сикорский приехал в столицу на украинском поезде. Затем его встретили на железнодорожном вокзале в Киеве.

Сейчас смотрят

Недавно Сикорский заявил, что Польша и Украина заинтересованы в том, чтобы Россия отказалась от имперской политики, перестала стремиться расширить территорию за счет соседей и жила в пределах признанных границ.

По мнению польского министра, страх перед Россией не иррационален, поскольку она представляет реальную угрозу для стран, с которыми граничит, и уже 500 лет покоряет одного соседа за другим.

Также Сикорский предупреждал, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, используя украинские дроны. По его словам, Кремль планирует применить беспилотники для нападения на страны НАТО, чтобы оправдать свои удары.

Фото: Радослав Сикорский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.