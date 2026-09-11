Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський приїхав із офіційним візитом до Києва.

Сікорський прибув з візитом до Києва

Про візит до Києва повідомляє сам Радослав Сікорський, опублікувавши відповідну фотографію.

— Добрий день із Києва, — підписав фото міністр закордонних справ Польщі.

Як можна побачити, Сікорський приїхав до столиці на українському потязі. Згодом його зустріли на залізничному вокзалі в Києві.

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Нещодавно Сікорський заявив, що Польща та Україна зацікавлені в тому, щоб Росія відмовилася від імперської політики, припинила прагнути розширити територію за рахунок сусідів і жила в межах визнаних кордонів.

На думку польського міністра, страх перед Росією не є ірраціональним, оскільки вона становить реальну загрозу для країн, з якими межує, і вже 500 років підкорює одного сусіда за іншим.

Також Сікорський попереджував, що Росія може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони. За його словами, Кремль планує застосувати безпілотники для нападу на країн НАТО, щоб виправдати свої удари.

Фото: Радослав Сікорський

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