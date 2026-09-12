Російський бізнес і бізнесмени РФ, які сплачують податки до бюджету війни, мають відчувати, що у світі для них не може бути безпечного місця, поки триває війна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у суботу, 12 вересня.

Російський бізнес має відчувати на собі санкції

— Санкції повинні працювати й надалі так, щоб з боку російського бізнесу був чіткий запит до російського керівництва на припинення війни та політики ненависті Росії до сусідів і до Європи, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив президент, санкційні режими партнерів від початку повномасштабної війни формувалися таким чином, щоб російська влада не могла обіцяти наближеним бізнесменам, що війна не матиме для них наслідків.

Сейчас смотрят

Володимир Зеленський навів як приклад російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

— Усманов та Фрідман – це саме той російський бізнес, який має знайти в собі сміливість зробити конкретні кроки проти війни. Це саме та російська економіка, яка не має отримувати додаткових можливостей, поки українська економіка страждає від російського терору і небажання Путіна зупиняти війну, – заявив президент.

Він наголосив, що на тлі російських атак зараз не час говорити про можливе послаблення санкцій.

— П’ятсот Щахедів на добу – це точно не той час, коли взагалі варто починати дискусію про послаблення санкцій, і тим більше щодо осіб, про яких ніхто не може сказати, а як саме вони допомогли захисту життя і скороченню можливості Путіна продовжувати війну, – зауважив Зеленський.

Президент закликав партнерів продовжувати чинити тиск на Росію.

— Потрібен і надалі всебічний тиск на Росію за війну. Посилюйте санкції проти Росії, а не послаблюйте Україну, – наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо українська економіка залишається мішенню для Росії, Європі не варто ставитися до російських бізнесменів як до друзів.

— Коли Росія використовує кожне євро і долар для затягування війни, це аморально та самовбивчо – дарувати російському бізнесу можливості жити так, щоб не відчувати наслідків війни, – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що США мають посилити санкційний тиск на Росію вже зараз, незалежно від того, чи буде ухвалено законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення обмежень проти РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.