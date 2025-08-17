Укр Рус
Анастасия Кожушко, редактор ленты
Зеленский наградил Дениса Прокопенко (Редиса) орденом Богдана Хмельницкого

Денис Прокопенко Редіс

Прокопенко Денис Геннадиевич (полковник Нацгвардии с позывным Редис) получил орден Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Денис Прокопенко получил орден Богдана Хмельницкого

Соответствующий указ №598 подписал президент Украины Владимир Зеленский 17 августа.

Полковник Денис Прокопенко – один из известнейших украинских командиров. В 2022 году под его руководством полк Азов держал оборону Мариуполя и окрестных территорий.

После нескольких месяцев боев Прокопенко вместе с другими защитниками попал в плен, но 21 сентября 2022 года его обменяли. Согласно договоренностям, командиров временно отправили в Турцию.

После возвращения на родину Редис сразу заявил, что возвращается на фронт.

Кто еще получил государственные награды

Кроме того, орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены десять бойцов Нацгвардии: Игоря Бензерука, Дениса Борцова, Станислава Зобнева, Святослава Казака, Максима Нечета, Богдана Олейника, Василия Савицкого, Владимира Стрюкова, Антона Хвостика и Богдана Цвостика.

Еще несколько десятков воинов Нацгвардии, Нацполиции, пограничников и спасателей ГСЧС получили ордена За мужество трех степеней (преимущественно посмертно), а также медали За военную службу Украины, Защитнику Отечества и За спасенную жизнь.

Фото: Азов

