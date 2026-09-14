Генеральный прокурор Руслан Кравченко находится за границей в служебной командировке.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Кравченко уехал за границу: что известно

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, Кравченко пересек границу около 02:30 14 сентября на служебном автомобиле.

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В то же время источники РБК-Украина уточняют, что генпрокурор уехал из Украины через один из пунктов пропуска на границе с Польшей.

Куда именно Кравченко уехал в командировку, пока неизвестно. Среди версий СМИ — Литва и Бельгия.

По данным СМИ, за границу уехала и жена Кравченко. Журналист Украинской правды Михаил Ткач со ссылкой на источники сообщил, что она покинула Украину еще 12 сентября через Молдову.

Центр противодействия коррупции заявил, что выезд Кравченко якобы связан с вручением уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Официального подтверждения этого утверждения нет.

Сам генпрокурор подтвердил, что сейчас находится за пределами Украины, но заявил, что речь идет о зарубежной командировке.

— Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, в ходе которых я намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации у них неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины, — заявил Кравченко.

Что предшествовало отъезду Кравченко

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его словам, оно касается подделки официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Также генпрокурор сообщил об еще одном подозрении в адрес человека, близкого к руководителю САП Александру Клименко.

НАБУ и САП в ответ заявили, что по состоянию на 14 сентября Кривоносу официально не вручали подозрение, а действия генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что для Кравченко есть “только один путь” — увольнение с должности.

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