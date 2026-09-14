Генпрокурор Кравченко виїхав з України: як пояснив
Генеральний прокурор Руслан Кравченко перебуває за кордоном у службовому відрядженні.
Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
Кравченко виїхав за кордон: що відомо
За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, Кравченко перетнув кордон близько 02:30 14 вересня на службовому автомобілі.
Водночас джерела РБК-Україна уточнюють, що генпрокурор виїхав з України через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
Куди саме у відрядження виїхав Кравченко наразі не відомо. Серед версій ЗМІ — Литва та Брюссель.
За даними ЗМІ, за кордон виїхала і дружина Кравченка. Журналіст Української правди Михайло Ткач із посиланням на джерела повідомив, що вона залишила Україну ще 12 вересня через Молдову.
Центр протидії корупції заявив, що виїзд Кравченка нібито пов’язаний із підписанням підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Офіційного підтвердження цього твердження немає.
Сам генпрокурор підтвердив, що наразі перебуває за межами України, однак заявив, що йдеться про закордонне відрядження.
— Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано низку зустрічей, під час яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України, — заявив Кравченко.
Що передувало виїзду Кравченка
14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, вона стосується підроблення офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Також генпрокурор повідомив про ще одну підозру особі, наближеній до керівника САП Олександра Клименка.
НАБУ і САП у відповідь заявили, що станом на 14 вересня Кривоносу офіційно не вручали підозру, а дії генпрокурора назвали продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи.
Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що для Кравченка є “тільки один шлях” — звільнення з посади.