Водночас джерела РБК-Україна уточнюють, що генпрокурор виїхав з України через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Куди саме у відрядження виїхав Кравченко наразі не відомо. Серед версій ЗМІ — Литва та Брюссель.

За даними ЗМІ, за кордон виїхала і дружина Кравченка. Журналіст Української правди Михайло Ткач із посиланням на джерела повідомив, що вона залишила Україну ще 12 вересня через Молдову.

Центр протидії корупції заявив, що виїзд Кравченка нібито пов’язаний із підписанням підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Офіційного підтвердження цього твердження немає.

Сам генпрокурор підтвердив, що наразі перебуває за межами України, однак заявив, що йдеться про закордонне відрядження.