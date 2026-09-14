За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений, захватчики использовали 11 727 дронов-камикадзе. За ночь силы противовоздушной обороны сбили 85 вражеских дронов.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Увольнение генпрокурора Кравченко

Сегодня генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу. Также он подписал еще одно подозрение, которое, по его словам, касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Сейчас смотрят

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Руслан Кравченко должен покинуть пост генерального прокурора.

Народный депутат Давид Арахамия сообщил, что голосование в Верховной Раде за отставку генпрокурора Руслана Кравченко состоится во вторник, 15 сентября.

Удар по Харьковщине

Ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате удара управляемыми авиабомбами повреждено много частных домов и автомобилей.

Ранения получили три человека — среди них двухмесячный младенец.

Также сегодня утром оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю на дороге между Золочевом и Дергачами. Ранение получил 62-летний мужчина. Он находится в больнице.

Атака на Днепропетровскую область

По информации руководителя ОВА Александра Ганжи, россияне почти 10 раз атаковали три района области беспилотниками. На Никопольщине под удар попали райцентр, Покровская и Мировская общины.

В Синельниковском районе от российских атак страдала Петропавловская община. Взрывами повредило машину. Ранения получили две женщины 39 и 34 лет.

В Кривом Роге от взрывов повреждена инфраструктура.

Удары дронами по Херсону

По информации руководителя Херсонской ГВА Ярослава Шанько, сегодня около 08:30 российские оккупанты беспилотником атаковали легковое авто в Днепровском районе Херсона.

В результате этого вражеского удара погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливают.

Атака на Сумщину

Поздно вечером 13 сентября россияне атаковали автомобиль энергетиков в Сумской области. Бригада направлялась на ремонт поврежденной электросети в Конотопском районе. В результате удара 53-летний водитель погиб. Еще один работник, 50-летний электромонтер, получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.