Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень, загарбники використали 11 727 дронів-камікадзе. За ніч сили протиповітряної оборони збили 85 ворожих дронів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Звільнення генпрокурора Кравченка

Сьогодні генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Також він підписав ще одну підозру, яка, за його словами, стосується особи, наближеної до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Зараз дивляться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генерального прокурора.

Народний депутат Давид Арахамія повідомив, що голосування у Верховній Раді за відставку генпрокурора Руслана Кравченка відбудеться у вівторок, 15 вересня.

Удар по Харківщині

Вночі російські війська атакували Ізюм на Харківщині. Внаслідок удару керованими авіабомбами пошкоджено багато приватних будинків та автівок.

Поранення дістали троє людей — серед них двомісячне немовля.

Також сьогодні зранку окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю на дорозі між Золочевом і Дергачами. Поранення дістав 62-річний чоловік. Він у лікарні.

Атака на Дніпропетровську область

За інформацією керівника ОВА Олександра Ганжі, росіяни майже 10 разів атакували три райони області безпілотниками. На Нікопольщині під удар потрапили райцентр, Покровська та Мирівська громади.

У Синельниківському районі від російських атак потерпала Петропавлівська громада. Вибухами пошкодило автівку. Поранення дістали двоє жінок 39 і 34 років.

У Кривому Розі від вибухів понівечено інфраструктуру.

Удари дронів по Херсону

За інформацією керівника Херсонської МВА Ярослава Шанька, сьогодні близько 08:30 російські окупанти безпілотником атакували легкове авто в Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок цього ворожого удару загинув чоловік, особу якого зараз встановлюють.

Атака на Сумщину

Пізно ввечері 13 вересня росіяни атакували автівку енергетиків у Сумській області. Бригада саме прямувала на ремонт пошкодженої електромережі в Конотопському районі. Внаслідок удару 53-річний водій загинув. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, дістав поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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