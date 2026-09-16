Для внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье из-за войны, государство ввело еще один вариант временного проживания. Речь идет об экспериментальном проекте Будиночки в селі для ВПЛ, который регулирует постановление №751.

Его суть заключается в том, что община покупает свободный частный дом в сельской местности, оформляет его как коммунальное имущество и бесплатно передает переселенцам для проживания.

Факты ICTV разобрались, действует ли программа Будиночки в селі для ВПЛ, сколько средств предусмотрено на приобретение жилья, кто имеет право воспользоваться программой и куда обращаться.

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Программа Будиночки в селі для ВПЛ: как действует

Главная особенность программы заключается в том, что дом не становится собственностью переселенца.

Сначала для семьи подбирают подходящее жилье. Если дом соответствует требованиям, община покупает его у владельца. После этого жилье переходит в коммунальную собственность, а ВПЛ получает право бесплатно там жить.

Договор заключают на срок до трех лет. По согласию сторон его можно продлить. Если семья за это время приобретет или получит другое жилье, договор прекращается досрочно.

То есть программа не предусматривает выплату денег семье на покупку дома. Ее задача — обеспечить переселенцев жильем, которое остается собственностью общины.

Будиночки в селі для ВПЛ: сумма и требования к дому

На приобретение одного дома предусмотрено до 500 тыс. грн. В 2026 году планируют приобрести около 1 тыс. домов.

Владелец дома должен иметь документы на жилье и земельный участок. Также не должно быть долгов за коммунальные услуги.

Община может покупать дома за счет государственной субвенции, средств местного бюджета или донорской помощи. После покупки дом остается в собственности общины. ВПЛ не получает право его приватизировать.

Будиночки в селі для ВПЛ: кто может воспользоваться

Программа предусмотрена для переселенцев, которые остались без жилья из-за войны.

Среди основных условий:

жилье ВПЛ разрушено или повреждено настолько, что непригодно для проживания;

на подконтрольной Украине территории нет другого жилья;

человек не получал компенсацию за уничтоженное жилье и в отношении него не принималось решение о такой выплате;

ВПЛ не получало жилищный ваучер.

Преимущество при отборе имеют наиболее уязвимые категории. Это многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи с детьми с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пенсионеры.

Программа Будиночки в селі для ВПЛ: что предусматривает и какая польза общинам

Программа рассчитана не только на решение жилищной проблемы переселенцев. Ее идея связана и с развитием сельских общин.

В небольших населенных пунктах появление новых жителей означает дополнительных работников, потребителей и семьи, которые пользуются местной инфраструктурой.

Глава парламентского комитета Елена Шуляк обращала внимание, что для переселенцев важно не только само жилье. Людям нужна работа, возможность получать нормальный доход, доступ к необходимым услугам и инфраструктуре.

По ее словам, в некоторых небольших общинах Винницкой, Хмельницкой и Одесской областей количество ВПЛ уже выросло на 25-30% по сравнению с численностью местных жителей. Для таких общин переселенцы могут стать дополнительным ресурсом для развития, в частности для сельского хозяйства и местного бизнеса.

Показателен и практический опыт Сумской области. По данным Минсоцполитики, по состоянию на 31 августа там отобрали 25 домов и получили 17 заявлений от внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, программа Будиночки в селі для ВПЛ объединяет две цели:

дать переселенцам возможность жить в отдельном доме без арендной платы;

привлечь новых жителей в сельские общины.

При этом жилье не передают ВПЛ в собственность. Дом покупает и сохраняет в своей собственности община, а семья получает право бесплатно пользоваться им в течение установленного срока.

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