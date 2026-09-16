Для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через війну, держава запровадила ще один варіант тимчасового проживання. Йдеться про експериментальний проєкт Будиночки в селі для ВПО, який регулює постанова №751.

Його суть у тому, що громада купує вільний приватний будинок у сільській місцевості, оформлює його як комунальне майно і безоплатно передає переселенцям для проживання.

Факти ICTV розібралися, чи діє програма Будиночки в селі для ВПО, скільки коштів передбачено на придбання житла, хто має право скористатися програмою та куди звертатися.

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Програма Будиночки в селі для ВПО: як діє

Головна особливість програми полягає в тому, що будинок не стає власністю переселенця.

Спочатку для родини підбирають відповідне житло. Якщо будинок відповідає вимогам, громада купує його у власника. Після цього помешкання переходить у комунальну власність, а ВПО отримує право безоплатно там жити.

Договір укладають на строк до трьох років. За згодою сторін його можна продовжити. Якщо родина за цей час придбає або отримає інше житло, договір припиняється достроково.

Тобто програма не передбачає виплату грошей родині на купівлю будинку. Її завдання забезпечити переселенців житлом, яке залишається власністю громади.

Будиночки в селі для ВПО: сума та вимоги до будинку

На придбання одного будинку передбачено до 500 тис. грн. У 2026 році планують придбати близько 1 тис. осель.

Власник будинку повинен мати документи на житло та земельну ділянку. Також не повинно бути боргів за комунальні послуги.

Громада може купувати будинки за рахунок державної субвенції, коштів місцевого бюджету або донорської допомоги. Після купівлі будинок залишається у власності громади. ВПО не отримує право його приватизувати.

Будиночки в селі для ВПО: хто може скористатися

Програма передбачена для переселенців, які залишилися без житла через війну.

Серед основних умов:

житло ВПО зруйноване або пошкоджене настільки, що непридатне для проживання;

на підконтрольній Україні території немає іншого житла;

людина не отримувала компенсацію за знищене житло і щодо неї не ухвалювали рішення про таку виплату;

ВПО не отримувала житловий ваучер.

Перевагу під час відбору мають найбільш вразливі категорії. Це багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, сім’ї з дітьми з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також пенсіонери.

Програма Будиночки в селі для ВПО: що передбачає та яка користь громадам

Програма розрахована не лише на вирішення житлової проблеми переселенців. Її задум пов’язаний і з розвитком сільських громад.

У невеликих населених пунктах поява нових мешканців означає додаткових працівників, споживачів та сім’ї, які користуються місцевою інфраструктурою.

Голова парламентського комітету Олена Шуляк звертала увагу, що для переселенців важливе не тільки саме житло. Людям потрібна робота, можливість отримувати нормальний дохід, доступ до необхідних послуг та інфраструктури.

За її словами, у деяких невеликих громадах Вінницької, Хмельницької та Одеської областей кількість ВПО вже зросла на 25-30% порівняно з чисельністю місцевих жителів. Для таких громад переселенці можуть стати додатковим ресурсом для розвитку, зокрема для сільського господарства та місцевого бізнесу.

Показовим є і практичний досвід Сумщини. За даними Мінсоцполітики, станом на 31 серпня там відібрали 25 будинків і отримали 17 заяв від внутрішньо переміщених людей.

Отже, програма Будиночки в селі для ВПО поєднує дві цілі:

дати переселенцям можливість жити у власному окремому будинку без орендної плати,

залучити нових мешканців до сільських громад.

При цьому житло не передають ВПО у власність. Будинок купує і зберігає у своїй власності громада, а родина отримує право безоплатно користуватися ним протягом визначеного строку.

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