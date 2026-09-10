Полномасштабная война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы. Для внутренне перемещенных лиц государство предусмотрело помощь на проживание, которую выплачивают ежемесячно в установленном порядке.

Факты ICTV разобрались, как начисляют помощь и что известно о финансировании ВПЛ в сентябре 2026 года.

Как начисляют помощь для ВПЛ по новым правилам

В Минсоцполитики рассказали, что Кабмин принял постановление, которое предусматривает продолжение государственной поддержки внутренне перемещенных лиц и уточняет некоторые правила назначения и выплаты помощи на проживание.

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ВПЛ, которые соответствуют установленным критериям, смогут получать помощь еще в течение одного шестимесячного периода. Общее количество таких периодов увеличили с пяти до шести.

Механизм предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам определен постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года №332. Сейчас действует его редакция с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина №390.

В ПФУ рассказали, что помощь назначают на шесть месяцев семье, которая обратилась за ней впервые. Средства выплачивают ежемесячно одному из членов семьи.

Размер помощи составляет:

3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 грн — для других лиц.

Выплата назначается на каждого члена семьи, информация о котором внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Помощь назначают за полный месяц, в котором человек обратился за ней. Дата обращения значения не имеет.

Кто входит в состав семьи

При назначении помощи учитывается состав семьи уполномоченного лица. В него входят муж или жена, дети, усыновленные дети, приемные дети, а также дети, над которыми установлена опека или попечительство.

В состав семьи также могут входить отдельные категории совершеннолетних детей с инвалидностью, нетрудоспособные родители мужа или жены, которые проживают вместе с семьей и находятся на ее содержании.

Отдельно предусмотрено лицо, которое проживает вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживает за ним.

В состав семьи также могут входить мужчина и женщина, которые не состоят в браке, но живут одной семьей и имеют общих детей. Такой статус может быть установлен и в судебном порядке.

Членом семьи также может считаться одинокий человек или несовершеннолетний ребенок, если они не входят в состав другой семьи.

Когда придут выплаты ВПЛ в сентябре 2026 года

Финансирование социальных выплат проводится в два этапа в течение месяца. Первый этап проходит до 15 числа, второй — до 28 числа.

Поэтому дата зачисления средств конкретному получателю зависит от этапа финансирования и проведения выплаты.

Именно поэтому вопрос, когда придут выплаты ВПЛ в сентябре 2026 года, зависит от того, на какой этап приходится конкретная выплата.

Было ли финансирование ВПЛ в сентябре 2026 года

Пенсионный фонд Украины сообщил о проведенном в сентябре финансировании социальных выплат. По состоянию на 9 сентября на социальные пособия и другие выплаты уже направили 6,4 млрд грн.

Таким образом, финансирование ВПЛ за сентябрь уже проводится.

По состоянию на 9 сентября Пенсионный фонд также профинансировал:

пенсионные выплаты — 27,2 млрд грн;

жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд грн;

страховые выплаты — 1,9 млрд грн;

социальные пособия и другие выплаты — 6,4 млрд грн.

Отдельно Пенсионный фонд сообщил, что в сентябре его органы уже предоставили 406,5 тыс. услуг людям, которые обратились в учреждения Фонда.

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