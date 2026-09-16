Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который вводит ответственность за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Рада поддержала законопроект о штрафах за громкое авто

За документ проголосовал 261 народный депутат.

Законопроект предусматривает штрафы за чрезмерный шум, вызванный работой двигателя или выхлопной системой транспортного средства.

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Во время действия военного положения за первое такое нарушение предлагается штраф в размере 1 тыс. не облагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное — 2 тыс.

Напомним, что в то же время, Верховная Рада не поддержала законопроекты, которые предусматривали усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения, которые привели к травмированию или гибели людей.

В частности, речь шла и об усилении ответственности за превышение скорости. Так, за превышение более чем на 20 км/ч предлагали штраф в 680 грн, более чем на 40 км/ч – 2 040 грн, свыше 60 км/ч – 2 720 грн, а свыше 80 км/ч – 3 400 грн.

Так, законопроект № 15348 поддержали 225 депутатов при необходимых 226. Альтернативный законопроект №15348-1 получил еще меньше голосов.

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