Верховна Рада не підтримала законопроєкт №15348, який передбачав посилення відповідальності за перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Штрафи за перевищення швидкості

За документ за основу проголосували 225 народних депутатів з необхідних 226. Це підтверджують результати голосування на офіційному порталі парламенту.

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Законопроєкт передбачав окрему відповідальність за перевищення встановленої швидкості. Зокрема, за перевищення більш ніж на 20 км/год пропонували штраф у 680 грн, більш ніж на 40 км/год — 2 040 грн, понад 60 км/год — 2 720 грн, а понад 80 км/год — 3 400 грн.

Для водіїв, які щонайменше п’ять разів протягом року притягувалися до відповідальності за значне перевищення швидкості, пропонували встановити штраф у розмірі 17 тис. грн.

Не набрав необхідної кількості голосів і альтернативний законопроєкт №15348-1 — його підтримали 198 депутатів. Документ, серед іншого, передбачав скасування так званого порога безкарності у 20 км/год та запровадження відповідальності за перевищення швидкості більш ніж на 10 км/год.

Також альтернативний проєкт передбачав посилення відповідальності за повторні порушення правил проїзду пішохідних переходів і перехресть, обгону, проїзду на заборонний сигнал світлофора, ненадання переваги пішоходам та керування транспортом без відповідного права.

Окремі положення стосувалися ДТП із загиблими або потерпілими з тяжкими тілесними ушкодженнями. У таких випадках пропонувалося додатково позбавляти водіїв права керування на строк від трьох до восьми років.

Секретар РНБО Ігор Клименко, коментуючи результати голосування, заявив, що робота над рішеннями у сфері безпеки дорожнього руху триватиме. За його словами, відповідні органи разом із громадськістю продовжать напрацьовувати рішення, від яких залежать життя та здоров’я людей.

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