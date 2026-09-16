Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який запроваджує відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Рада підтримала законопроєкт щодо штрафів за гучне авто

За документ проголосував 261 народний депутат.

Законопроєкт передбачає штрафи за надмірний шум, спричинений роботою двигуна або вихлопної системи транспортного засобу.

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Під час дії воєнного стану за перше таке порушення пропонується штраф у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне — 2 тис.

Водночас Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачали посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що призвели до травмування або загибелі людей.

Зокрема йшлося і про посилення відповідальності за перевищення швидкості. Так, за перевищення більш ніж на 20 км/год пропонували штраф у 680 грн, більш ніж на 40 км/год — 2 040 грн, понад 60 км/год — 2 720 грн, а понад 80 км/год — 3 400 грн.

Так, законопроєкт №15348 підтримали 225 депутатів за необхідних 226. Альтернативний законопроєкт №15348-1 отримав ще менше голосів.

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