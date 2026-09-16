Силы обороны Украины поразили российский самолет Су-24 на аэродроме во временно оккупированном Крыму и место запуска ударных беспилотников в районе Донецка.

Об этом 16 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары ВСУ по военным объектам РФ: что известно

По данным Генштаба, Силы обороны атаковали сразу ряд важных военных целей российских войск в течение 15 сентября и в ночь на 16 сентября.

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В частности, на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму под удар попал самолет Су-24. Степень нанесенных ему повреждений в настоящее время уточняется.

В районе Донецка украинские военные атаковали место, которое российские войска использовали для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Кроме того, пункты управления беспилотниками оккупантов были поражены в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области.

В Довжанске на временно оккупированной территории Луганской области Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов.

Еще двумя целями стали базы хранения горюче-смазочных материалов российских войск в Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области.

Также в Суворовом и Рисовом во временно оккупированном Крыму были атакованы посты технических средств разведки Гренадер.

В Генштабе подчеркнули, что работа Сил обороны по ключевым военным целям противника продолжается.

Напомним, Силы обороны Украины поразили ключевую радиолокационную станцию 92Н6 комплекса С-400 в российском Сочи, а также ряд РЛС в Брянской области.

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