ВСУ поразили Су-24 в Крыму и место запуска ударных дронов РФ
- На военном аэродроме в оккупированном Крыму под удар попал российский самолет.
- Силы обороны достигли объекта, связанного с подготовкой и запуском ударных дронов, а также нескольких пунктов управления БПЛА.
- Серия ударов охватила сразу несколько оккупированных регионов.
Силы обороны Украины поразили российский самолет Су-24 на аэродроме во временно оккупированном Крыму и место запуска ударных беспилотников в районе Донецка.
Об этом 16 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по военным объектам РФ: что известно
По данным Генштаба, Силы обороны атаковали сразу ряд важных военных целей российских войск в течение 15 сентября и в ночь на 16 сентября.
В частности, на аэродроме базирования в Саках во временно оккупированном Крыму под удар попал самолет Су-24. Степень нанесенных ему повреждений в настоящее время уточняется.
В районе Донецка украинские военные атаковали место, которое российские войска использовали для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
Кроме того, пункты управления беспилотниками оккупантов были поражены в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области.
В Довжанске на временно оккупированной территории Луганской области Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов.
Еще двумя целями стали базы хранения горюче-смазочных материалов российских войск в Ровеньках Луганской области и Бердянске Запорожской области.
Также в Суворовом и Рисовом во временно оккупированном Крыму были атакованы посты технических средств разведки Гренадер.
В Генштабе подчеркнули, что работа Сил обороны по ключевым военным целям противника продолжается.
Напомним, Силы обороны Украины поразили ключевую радиолокационную станцию 92Н6 комплекса С-400 в российском Сочи, а также ряд РЛС в Брянской области.