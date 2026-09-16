ЗСУ уразили Су-24 у Криму та місце запуску ударних дронів РФ
- На військовому аеродромі в окупованому Криму під удар потрапив російський літак.
- Сили оборони дісталися об'єкта, пов'язаного з підготовкою та запуском ударних дронів, а також кількох пунктів управління БпЛА.
- Серія уражень охопила одразу кілька окупованих регіонів.
Сили оборони України уразили російський літак Су-24 на аеродромі в тимчасово окупованому Криму та місце запуску ударних безпілотників у районі Донецька.
Про це 16 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удари ЗСУ по військових об’єктах РФ: що відомо
За даними Генштабу, Сили оборони атакували одразу низку важливих військових цілей російських військ протягом 15 вересня та в ніч на 16 вересня.
Зокрема, на аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму під удар потрапив літак Су-24. Ступінь завданих йому пошкоджень наразі уточнюється.
У районі Донецька українські військові атакували місце, яке російські війська використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА.
Крім того, пункти управління безпілотниками окупантів були уражені у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області.
У Довжанську на тимчасово окупованій Луганщині Сили оборони завдали удару по складу боєприпасів.
Ще двома цілями стали бази зберігання паливно-мастильних матеріалів російських військ у Ровеньках Луганської області та Бердянську Запорізької області.
Також у Суворовому та Рисовому в тимчасово окупованому Криму атакували пости технічних засобів розвідки Гренадер.
У Генштабі наголосили, що робота Сил оборони по ключових військових цілях противника триває.
Нагадаємо, Сили оборони України уразили ключову радіолокаційну станцію 92Н6 комплексу С-400 у російському Сочі, а також низку РЛС у Брянській області.