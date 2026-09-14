Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу С-400 Тріумф, місця запуску ударних безпілотників та засоби управління російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження РЛС, місця запуску дронів і засобів управління РФ

За інформацією Генштабу, українські підрозділи завдали ударів по низці важливих військових об’єктів армії РФ 13 та в ніч на 14 вересня.

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Зокрема, під атаку потрапила багатофункціональна радіолокаційна станція 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф у Сочі на території Краснодарського краю Росії.

Як уточнили в Генштабі, РЛС 92Н6 призначена для супроводу повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів для системи протиповітряної оборони.

Крім цього, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районах Курська у Росії та міста Донецьк.

Водночас у Новогродівці Донецької області під удар потрапив пункт управління безпілотниками російського підрозділу.

Також у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції.

У Генштабі розповіли, що в районі аеродрому Саки на тимчасово окупованій території Криму уражено радіосистему ближньої навігації російських окупантів.

Водночас під удари потрапили три ретранслятори у Рохмановому, Красному Стязі та Камені у Брянській області Росії. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

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