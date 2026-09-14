Сили оборони уразили РЛС С-400 у Сочі та бази дронів РФ — Генштаб
- Сили оборони України уразили ключову радіолокаційну станцію 92Н6 комплексу С-400 у російському Сочі, а також низку РЛС у Брянській області.
- Крім цього, під прицільні удари потрапили місця запуску дронiв, пункти управління, військова навігаційна інфраструктура на окупованих територіях і в РФ.
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу С-400 Тріумф, місця запуску ударних безпілотників та засоби управління російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження РЛС, місця запуску дронів і засобів управління РФ
За інформацією Генштабу, українські підрозділи завдали ударів по низці важливих військових об’єктів армії РФ 13 та в ніч на 14 вересня.
Зокрема, під атаку потрапила багатофункціональна радіолокаційна станція 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф у Сочі на території Краснодарського краю Росії.
Як уточнили в Генштабі, РЛС 92Н6 призначена для супроводу повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів для системи протиповітряної оборони.
Крім цього, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районах Курська у Росії та міста Донецьк.
Водночас у Новогродівці Донецької області під удар потрапив пункт управління безпілотниками російського підрозділу.
Також у Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції.
У Генштабі розповіли, що в районі аеродрому Саки на тимчасово окупованій території Криму уражено радіосистему ближньої навігації російських окупантів.
Водночас під удари потрапили три ретранслятори у Рохмановому, Красному Стязі та Камені у Брянській області Росії. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.