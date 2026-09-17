В Украине продолжается общая мобилизация, а правила выезда за границу во время военного положения предусматривают ограничения для части военнообязанных мужчин. Выехать за пределы Украины могут те категории граждан, которые имеют для этого предусмотренные законодательством основания и необходимые документы.

Несмотря на это, часть людей пытается незаконно пересечь государственную границу. Такие попытки пограничники фиксируют как за пределами пунктов пропуска, так и непосредственно в пунктах пропуска, когда люди используют поддельные документы или пытаются сфальсифицировать основания для выезда.

Сколько человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в 2026 году, были задержаны, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Незаконное пересечение границы: сколько человек задержали в 2026 году

О том, сколько человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в 2026 году, были задержаны, на брифинге в Укринформе сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что за восемь месяцев 2026 года на границе задержали около 9 тыс. нарушителей.

По словам Андрея Демченко, большинство задержанных пытались незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

Спикер ГПСУ объяснил, что пограничники выявляют нарушителей и во время прохождения пунктов пропуска. В таких случаях речь идет, в частности, о попытках использовать поддельные документы или сфальсифицировать условия выезда.

Однако таких случаев существенно меньше, чем попыток незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска, отметил Демченко.

Сколько нарушителей задержали за последнюю неделю

За последнюю неделю пограничники задержали 200 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь государственную границу.

По словам спикера ГПСУ, количество таких нарушителей постепенно уменьшается по сравнению с предыдущими годами.

Государственная пограничная служба также работает над выявлением организаторов незаконной переправки людей через границу.

Андрей Демченко сообщил, что за восемь месяцев 2026 года были выявлены 225 организованных преступных групп, которые занимались такой деятельностью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.