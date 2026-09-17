В Україні триває загальна мобілізація, а правила виїзду за кордон під час воєнного стану передбачають обмеження для частини військовозобов’язаних чоловіків. Виїхати за межі України можуть ті категорії громадян, які мають для цього передбачені законодавством підстави та необхідні документи.

Попри це, частина людей намагається перетнути державний кордон незаконно. Такі спроби прикордонники фіксують як поза межами пунктів пропуску, так і безпосередньо d пунктах пропуску, коли люди використовують підроблені документи або намагаються сфальсифікувати підстави для виїзду.

Скільки затриманих осіб, що намагалися незаконно перетнути кордон у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Незаконний перетин кордону: скількох затримали у 2026 році

Скільки затриманих осіб, що намагалися незаконно перетнути кордон у 2026 році, на брифінгу в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що за вісім місяців 2026 року на кордоні затримали близько 9 тис. порушників.

За словами Андрія Демченка, більшість затриманих намагалися незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

Речник ДПСУ пояснив, що прикордонники виявляють порушників і під час проходження пунктів пропуску. У таких випадках йдеться, зокрема, про спроби використати підроблені документи або сфальсифікувати умови виїзду.

Однак таких випадків суттєво менше, ніж спроб незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску, зазначив Демченко.

Скільки порушників затримали за останній тиждень

За останній тиждень прикордонники затримали 200 порушників, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

За словами речника ДПСУ, кількість таких порушників поступово зменшується порівняно з попередніми роками.

Держприкордонслужба також працює над викриттям організаторів незаконного переправлення людей через кордон.

Андрій Демченко повідомив, що за вісім місяців 2026 року було викрито 225 організованих злочинних груп, які займалися такою діяльністю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.