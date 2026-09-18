Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив за тиждень підготувати план удосконалення процесу ідентифікації репатрійованих тіл та усунути зайві затримки між окремими етапами.

Про це посадовець повідомив у Telegram.

Ідентифікацію тіл репатрійованих українців прискорять

Корецький повідомив, що питання розглянули на нараді за участі Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони.

Зараз дивляться

Учасники детально проаналізували весь процес — від проведення судово-медичної експертизи до подальших процедур після її завершення.

— Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами, — заявив Корецький.

За словами прем’єра, на кожному етапі необхідно посилити координацію між відомствами, щоб усі необхідні процедури проходили оперативніше. Він доручив протягом тижня підготувати чіткий план відповідних змін.

Паралельно держава збільшує спроможності судово-медичної експертизи (СМЕ). Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ, підпорядковане МОЗ.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачили понад 600 млн грн. Зокрема, гроші мають спрямувати на дооснащення бюро необхідним обладнанням.

— Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими, — наголосив Корецький.

Нагадаємо, що вчора 17 вересня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих. За інформацією російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Після репатріації правоохоронці разом з експертними установами МВС мають провести необхідні дослідження для встановлення осіб загиблих.

Фото: Сергій Корецький

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.