В украинских Карпатах проходит масштабный саммит, собравший представителей государственных органов, регионов и общин всех стран Карпатского региона.

Во время мероприятия был официально начат новый международный формат сотрудничества под названием C8 (Карпатская восьмерка).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В новое объединение C8 вошли Украина и ее европейские соседи: Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия, а также Европейский Союз в целом.

— Сегодня, впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, – саммит, объединяющий все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату C8 – Карпатской восьмерке, объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом, — заверил Зеленский.

Как отметил президент, основание Карпатской восьмерки должно стать мощным импульсом для сближения стран региона и создания дополнительного действенного механизма взаимодействия на уровне Европейского союза.

— Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия — безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших общин, — отметил Владимир Зеленский.

Ожидается, что новый формат C8 позволит активизировать развитие приграничной инфраструктуры, укрепить энергетическую независимость региона, реализовать совместные инициативы безопасности и привлечь дополнительные европейские инвестиции для развития местных общин.

Фото: Владимир Зеленский

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