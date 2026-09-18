В Украине стартовал саммит C8: Зеленский объявил о создании Карпатской восьмерки
В украинских Карпатах проходит масштабный саммит, собравший представителей государственных органов, регионов и общин всех стран Карпатского региона.
Во время мероприятия был официально начат новый международный формат сотрудничества под названием C8 (Карпатская восьмерка).
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский объявил о создании Карпатской восьмерки
В новое объединение C8 вошли Украина и ее европейские соседи: Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия, а также Европейский Союз в целом.
— Сегодня, впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, – саммит, объединяющий все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату C8 – Карпатской восьмерке, объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом, — заверил Зеленский.
Как отметил президент, основание Карпатской восьмерки должно стать мощным импульсом для сближения стран региона и создания дополнительного действенного механизма взаимодействия на уровне Европейского союза.
— Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС еще один сильный элемент взаимодействия — безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших общин, — отметил Владимир Зеленский.
Ожидается, что новый формат C8 позволит активизировать развитие приграничной инфраструктуры, укрепить энергетическую независимость региона, реализовать совместные инициативы безопасности и привлечь дополнительные европейские инвестиции для развития местных общин.
Фото: Владимир Зеленский