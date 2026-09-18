В українських Карпатах проходить масштабний саміт, який зібрав представників державних органів, регіонів та громад усіх країн Карпатського регіону.

Під час заходу було офіційно започатковано новий міжнародний формат співпраці під назвою C8 (Карпатська вісімка).

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки

До новоствореного об’єднання C8 увійшли Україна та її європейські сусіди: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина, а також Європейський Союз у цілому.

— Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом, — запевнив Зеленський.

Як наголосив президент, заснування Карпатської вісімки має стати потужним імпульсом для зближення країн регіону та створення додаткового дієвого механізму взаємодії на рівні Європейського Союзу.

— Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад, — зазначив Володимир Зеленський.

Очікується, що новий формат C8 дозволить активізувати розбудову прикордонної інфраструктури, зміцнити енергетичну незалежність регіону, реалізувати спільні безпекові ініціативи та залучити додаткові європейські інвестиції для розвитку місцевих громад.

Фото: Володимир Зеленський

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