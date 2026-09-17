Сбили реактивный Шахед: Зеленский сообщил об успешном испытании перехватчика
- Производство перехватчиков дронов планируют масштабировать.
- Силы обороны готовят новые дальнобойные операции против РФ.
- Драпатый доложил о динамике на фронте.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о еще одном успешном результате испытаний перехватчиков реактивных Шахедов.
Об этом сообщил глава государства после доклада Драпатого.
Испытание перехватчика реактивных Шахедов
— Был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных Шахедов: было сбитие, — заметил Зеленский.
Он поблагодарил за работу разработчиков и военных и подчеркнул, что производство таких перехватчиков будут масштабировать.
— Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные украинские средства давления на врага, — заявил президент.
По его словам, Силы обороны готовят новые дальнобойные операции против способностей врага.
Ситуация на фронте
По словам Зеленского, в Донецкой области есть положительная динамика; на Купянском направлении готовится усиление; на Александровском направлении Силы обороны уничтожают позиции окупантов.
— Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, — подчеркнул глава государства.
В августе министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что в Украине определили четыре потенциальных перехватчика, способных противодействовать российским реактивным Шахедам.