Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту Владимиру Зеленскому о еще одном успешном результате испытаний перехватчиков реактивных Шахедов.

Об этом сообщил глава государства после доклада Драпатого.

Испытание перехватчика реактивных Шахедов

— Был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных Шахедов: было сбитие, — заметил Зеленский.

Сейчас смотрят

Он поблагодарил за работу разработчиков и военных и подчеркнул, что производство таких перехватчиков будут масштабировать.

— Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные украинские средства давления на врага, — заявил президент.

По его словам, Силы обороны готовят новые дальнобойные операции против способностей врага.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, в Донецкой области есть положительная динамика; на Купянском направлении готовится усиление; на Александровском направлении Силы обороны уничтожают позиции окупантов.

— Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, — подчеркнул глава государства.

В августе министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что в Украине определили четыре потенциальных перехватчика, способных противодействовать российским реактивным Шахедам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.