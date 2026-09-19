У неділю, 20 вересня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 20 вересня: що відомо

– Завтра. У неділю, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики радять перенести використання потужних електроприладів на денні години – з 10:00 до 16:00.

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– Будь ласка, користуйтеся електроенергією раціонально, – зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, в ніч проти 19 вересня російські війська атакували Одесу, зокрема повторно вдарили по адміністративній будівлі, пошкодженій напередодні.

Через масовану атаку сталися аварійні відключення електроенергії у частині Одеського району. Без світла залишилися споживачі у Пересипському та Приморському районах Одеси, повідомили в ДТЕК.

Станом на ранок суботи енергетики повернули електроенергію понад 60 тис. родин, 178,7 тис. сімей залишалися без світла.

У ДТЕК попередили, що через наслідки атаки можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

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