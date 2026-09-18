Украинские дроны-перехватчики от двух компаний успешно прошли испытания в реальных боевых условиях, уничтожив российские реактивные беспилотники. Теперь главная задача государства – найти деньги и запустить их массовое серийное производство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Карпатская инициатива (С8).

Испытания перехватчиков реактивных дронов РФ

Президент отметил, что украинские разработчики продемонстрировали высокую эффективность новых средств противовоздушной обороны, уничтожив вражеские цели, двигавшиеся на большой скорости.

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– Мы стараемся не идти в детали пока по перехватчиках против скоростных Shahed. Но две компании успешно прошли боевые испытания: уничтожены вражеские Shahed, достаточно на высокой скорости они шли. Это большой позитив, скажу честно. Но мы хотим увидеть все испытания и посмотреть формат, как можно ускорить и сделать массовое производство, — рассказал Зеленский.

По словам президента, уже идут непосредственные переговоры с разработчиками и начато подписание первых соглашений.

Всего над созданием перехватчиков для реактивных дронов в Украине работают 67 компаний. Первые успешные результаты дают основания для оптимизма, однако для запуска полноценной конвейерной сборки необходимы значительные финансовые ресурсы.

– Я думаю, что у нас будет успех. Эти два примера уже дают оптимизм, некий позитив и веру. Но до веры и оптимизма еще нужны деньги. Занимаемся этим вопросом, – подчеркнул он.

Украинская сторона уже готовит конкретные предложения для международных партнеров, чтобы перекрыть дефицит финансирования и развернуть масштабное изготовление дронов. По словам Зеленского, недавно он провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

– Мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения, как выходить из дефицитов. Но мы найдем все выходы, я это уже знаю. О некоторых вещах уже договорились и будем производить скоростные перехватчики массово, — подытожил Зеленский.

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