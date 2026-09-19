Президент Володимир Зеленський повідомив про друге за суботу успішне застосування нового українського дрона-перехоплювача.

Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон Герань-5.

СБУ вдруге уразили реактивний дрон Герань-5

– Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон Герань-5, – написав Зеленський у коментарі до відео у суботу.

Раніше сьогодні, 19 вересня, президент показав перші кадри нового дрона-перехоплювача, до розробки якого долучилася Служба безпеки України.

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Зеленський повідомив про успішне застосування цього дрона та оприлюднив відповідне відео.

Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого 17 вересня президент повідомив про ще один позитивний результат випробувань українських перехоплювачів реактивних дронів РФ.

15 вересня Володимир Зеленський заявляв про успішне випробування Україною нового перехоплювача російських реактивних дронів.

– Шахед був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час, – зазначав він.

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