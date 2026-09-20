Зеленский и Трамп провели разговор: договорились о встрече в Нью-Йорке
- Президент Владимир Зеленский и глава Штатов Дональд Трамп во время разговора договорились о встрече в Нью-Йорке.
- В то же время президенты обсудили ситуацию в Украине и другие ключевые вопросы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили дипломатические усилия и договорились о встрече в Нью-Йорке.
Зеленский поговорил с Трампом: что известно
Как сообщил Зеленский в Telegram, предстоящая встреча может иметь важное значение для дальнейшего дипломатического процесса. Он подчеркнул, что мирный трек остается главным приоритетом.
Президент также поблагодарил за недавний визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его словам, в ходе переговоров с ними удалось подробно обсудить ситуацию в Украине и ключевые вопросы, связанные с возможным мирным урегулированием.
Отдельно Зеленский отметил, что Украина и американская сторона прорабатывают идеи по деэскалации, а также фундаментальным вопросам безопасности. Речь идет, в частности, об энергетической и продовольственной безопасности и защите жизни людей.
Глава государства заявил о готовности Украины к серьезным шагам по сотрудничеству с американской командой.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Трампа за подписание закона, связанного с инициативой сенатора Линдси Грэма, и отметил необходимость достижения мира.