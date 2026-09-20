Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили дипломатические усилия и договорились о встрече в Нью-Йорке.

Зеленский поговорил с Трампом: что известно

Как сообщил Зеленский в Telegram, предстоящая встреча может иметь важное значение для дальнейшего дипломатического процесса. Он подчеркнул, что мирный трек остается главным приоритетом.

Президент также поблагодарил за недавний визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев. По его словам, в ходе переговоров с ними удалось подробно обсудить ситуацию в Украине и ключевые вопросы, связанные с возможным мирным урегулированием.

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Отдельно Зеленский отметил, что Украина и американская сторона прорабатывают идеи по деэскалации, а также фундаментальным вопросам безопасности. Речь идет, в частности, об энергетической и продовольственной безопасности и защите жизни людей.

Глава государства заявил о готовности Украины к серьезным шагам по сотрудничеству с американской командой.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Трампа за подписание закона, связанного с инициативой сенатора Линдси Грэма, и отметил необходимость достижения мира.

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